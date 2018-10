Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Zweiradfahrer durchaus in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten können: Ich fuhr mit dem Roller durch eine Tempo-30-Zone, ein Beamter mit Laserpistole sprang aus dem Busch und zeigte mir auf dem Display, dass ich etwas zu schnell gewesen war.

Aber wie ist es mit den stationären Radarfallen? Viele Autofahrer kennen aus eigener Erfahrung deren Beweisfotos: Ein Bild von vorn, auf dem das Nummernschild deutlich und das Gesicht des Fahrers mehr oder weniger klar zu erkennen ist. Wird ein Motorradfahrer in einer solchen Standardfalle geblitzt, muss er meistens nicht viel befürchten – einfach deshalb, weil Motorräder vorn kein Nummernschild haben.

Mittlerweile existieren aber auch Radarfallen, die zwei Fotos aufnehmen, eins von vorn und eins von hinten. So lässt sich zumindest der Halter des Motorrads ermitteln. Bestraft wird aber in Deutschland nur der Fahrer. Und da Motorradfahrer Helme tragen, manchmal sogar mit schwarzem Visier, ist die Identifikation schwierig. Wenn also der Halter behauptet, nicht gefahren zu sein, ist die Beweislage dünn. Man kann ihm damit drohen, dass er ein Fahrtenbuch führen muss – dann werden viele schon geständig. Manchmal sind charakteristische Gesichtszüge oder Piercings zu erkennen. Und es ist sogar schon vorgekommen, dass die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl an der Tür eines Bikers geklingelt hat, um Helm und Motorradkleidung zum Zweck der Identifizierung zu beschlagnahmen. Man kann darüber streiten, ob das verhältnismäßig ist. Zulässig ist es auf jeden Fall, wenn der Fahrer so schnell war, dass ihm ein Fahrverbot droht.

Sollte ein Motorradfahrer, der sich fälschlicherweise in Sicherheit wiegt, ständig mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an derselben Stelle eine Radarfalle auslösen, vielleicht sogar noch mit höhnischer Geste, dann kann es sogar sein, dass die Polizei in diesem Einzelfall akribisch zu ermitteln beginnt – und zum Beispiel alle Fahrer mit demselben Motorradtyp im Umkreis ausfindig macht, um die Maschine mit dem Foto zu vergleichen. Völlig immun gegen Strafen sind rasende Motorradfahrer also keineswegs.

