In einer der wenig schönen Ecken der Wiener Peripherie. Es gibt kaum Bäume, die Luft über dem Firmengelände flirrt vor Hitze. In einer Halle reihen sich Holzpaletten aneinander, voll mit Steinwaren, die frisch aus Fernost importiert sind. Joy ignoriert die Schwüle. Ihr Körper vibriert. Sie wartet auf den Einsatzbefehl. Im Herbst hat sie ein Spezialtraining absolviert und weiß, was gleich zu tun sein wird. Sobald sie "Käfer!" hört, beginnt die Alienjagd.

Das Insekt, das die grau gefleckte Spürhündin erschnuppern soll, ist eine der vielen alien species , vor denen sich Europa fürchtet: Pflanzen vor allem, Amphibien aus der Ferne, Fische, Vögel, Insekten, Pilze und andere Krankheitserreger – jede bekannte Lebensform. Sie reisen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Sie entkommen, werden eingepflanzt oder ausgesetzt, bewusst oder unabsichtlich importiert.

In Europa gibt es 12.000 Neobiota – Lebensformen, die sich dort etablieren, wo sie zuvor nicht heimisch waren. Mehr als die Hälfte davon sind Pflanzen, darunter so harmlose wie Schneeglöckchen und Erdäpfel. Laut Zehnerregel werden auch nur zehn Prozent invasiv, davon wieder nur zehn Prozent zum Albtraum. Doch dieses eine Prozent hat es in sich: Schäden durch die Aliens für Wirtschaft, Ökosysteme und Gesundheit beliefen sich in den letzten 20 Jahren auf zwölf Milliarden Euro – jährlich. In Zukunft werden die Kosten explodieren. Nur rasches Handeln kann die Negativfolgen begrenzen.

Folgen wie die Ausbreitung von Anoplophora glabripennis, nach dem Joy jetzt so eifrig sucht. Die Eier und Larven des Asiatischen Laubholzbockkäfers reisen wie viele Holzschädlinge und -krankheiten mit Paletten und sonstigen Holzprodukten um die Welt. Die 2002 verabschiedete UN-Holzverpackungsrichtlinie wollte diesen steten Quell von Ökokatastrophen zwar eindämmen und schreibt Hitze- oder chemische Behandlung der Verpackungen vor der Ausreise vor. Doch viele Exporteure pfeifen auf den Extraaufwand. Das Bundesamt für Wald führt deshalb an rund einem Viertel aller Steinsendungen auf Paletten aus China Stichproben durch. "Jede zehnte ist zu beanstanden", meint Ute Hoyer-Tomiczek vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) in Wien, "meist wegen lebender Insekten oder Larven."

Ihr Schlüpfen kann dramatische Folgen haben. In den USA bringt Anoplophora, ein bis zu fünf Zentimeter großer schwarzer Käfer mit weißen Flecken und schwarz-weiß gestreiften Fühlern, seit den neunziger Jahren Tod und Verderben über gesunde Laubbäume. Laut der Liste der hundert invasivsten Arten droht jeder dritte Oststaaten-Baum, darunter der ökonomisch so wichtige Ahorn, am Larvenfraß zugrunde zu gehen.

Zum Wiener Kongress wurde der giftige Riesen-Bärenklau eingeschleppt

In Europa müssen bei Anoplophora-Alarm – wie 2001 in Braunau, dem ersten in der EU – alle Wirtsbäume im Umkreis von hundert Metern gefällt werden. Danach bleibt die Region für Jahre unter Beobachtung. Die Idee, Hunde dabei helfen zu lassen, entstand am BFW. Das unter Hoyer-Tomiczeks Leitung entwickelte "Anoplophora-Spürhundeprogramm" schult Supernasen wie Joy seit 2011, den Alienduft durch Bellen oder Kratzen anzuzeigen. Die Vierbeiner können das so gut, dass sie mittlerweile in ganz Europa im Einsatz sind. Nun soll das Programm auf andere Schadinsekten ausgeweitet werden.

Der große Aufwand hat sich bisher gelohnt: Gut zwei Dutzend Fundstellen von Korsika bis Großbritannien werden überwacht, zwei in Oberösterreich. Braunau wurde zwölf Jahre nach dem Alarm als Anoplophora-frei erklärt.

In Hunderten anderen Invasionsfällen sieht es weniger gut aus. Aliens zerstören Infrastrukturen, reduzieren Ernte- oder Fischereierträge, lassen Biotope kippen. Oder sind ein Gesundheitsrisiko: Die indonesische Varroa-Milbe rafft Bienenvölker dahin, Baumkrankheiten wie der Kastanienrindenkrebs, seit den 1940er Jahren in Österreich, oder der für Obstplantagen gefährliche Feuerbrand können ohne Gegenmaßnahmen ganze Bestände gefährden. Europäische Krebse gehen elend an der Krebspest zugrunde, die 1970 mit dem nordamerikanischen Signalkrebs eingeschleppt wurde. Nur in abgelegenen, geschützten Gewässern haben heimische Krustentiere noch Überlebenschancen.