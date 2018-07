Opa Hans ist sein Vorbild: Kaum hat der Bremer Slam-Poet Nils Stratmann die Fotos und Reisetagebücher seines Großvaters in die Finger bekommen, da heuert er 2013 auf der Stahlratte an. Seit 2006 schippert der rostige Zweimaster mit allerhand Hipstern, Weltentdeckern und deren Motorrädern an Bord im Shuttle-Verkehr zwischen Karibik und Kolumbien. Unter dem strengen Blick von Kapitän Lars lernt der damals 24-jährige Student, nach dem Prinzip "Hand gegen Koje" an Bord erstmals in seinem Leben richtig anzufassen: Deck schrubben, Maschinen ölen, Segel setzen und Langusten kochen – das sind vier Monate lang seine Aufgaben. Man kann sich den Autor während der Lektüre leicht vorstellen, wie er die Episoden seiner Seemannszeit mit freiem Oberkörper in sein Notebook hämmert. Die Begegnung mit dem Matriarchat der Kuna auf den San-Blas-Inseln, seine ersten Schwimmversuche mit Haien und die Narben, die er sich beim Entrosten des 110 Jahre alten Schoners zugezogen hat (Funkenflug), dürfen in der Erzählung natürlich nicht fehlen. Doch der heimliche Held ist besagter Opa Hans, den es 50 Jahre zuvor als Schiffskoch an dieselben Gestade lockte.