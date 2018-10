Die beiden Krawallnächte von Heidenau schockieren mich. Es ist inakzeptabel und beschämend, wie hier der blanke Hass und die Aggression gegen Fremde auf die Spitze getrieben wurden und mit welcher Rücksichtlosigkeit und Enthemmung Gewalt gegen die Polizei ausgeübt wurde. So geht man mit keinem Menschen um, schon gar nicht mit solchen, die vor wenigen Wochen durch Flucht ihr Leben retteten und sich bei uns sicher glaubten.

Auf fremdenfeindliche Vorfälle zu reagieren, indem man alle Sachsen pauschal verurteilt, indem man das gesamte Bundesland diskreditiert oder gar die Frage stellt, ob es überhaupt noch dazugehören wolle zu Deutschland, das halte ich für den falschen Weg. Es hat mich geärgert, als die sächsische SPD-Integrationsministerin Petra Köpping kürzlich sagte, sie schäme sich bisweilen für die Sachsen. Ich schäme mich nicht für meine Landsleute. Sondern für die Gewalttäter, die sich außerhalb unserer Gesellschaft stellen.

Michael Kretschmer Der 40-Jährige ist sächsischer CDU-Generalsekretär. Er sitzt im Bundestag

Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat recht, wenn er sagt: Die Ereignisse von Heidenau und Freital vor einigen Wochen, das ist nicht Sachsen! Sachsen steht vielmehr für Hilfsbereitschaft, Zuvorkommenheit und Freundlichkeit, so wie man sie in diesen Tagen bei unseren karitativen Organisationen, den Kirchen, bei vielen Privatpersonen und auch bei den Behörden findet. Sie helfen und machen darum kein Aufhebens. Die Hassbrüller und Vandalen von Freital und die Steine werfenden Brandstifter in Heidenau – sie stehen nicht für Sachsen. Sie stehen für Hirnlosigkeit. Und wir können nicht leugnen, dass es sie gibt, mitten unter uns. Wir können sie aber mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen.

Denn sie beschädigen unser Land und Sachsens Image übrigens auch. Ja, es stimmt, unser Ruf ist total im Eimer. Ob bei einer Geburtstagsfeier in Hamburg oder beim Urlaub an der Mosel: Überall werden wir auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen angesprochen. Auch meine Kollegen im Bundestag fragen mich: Was ist da bei euch los? Sie kennen Sachsen als Vorzeigeland. Sie setzen höhere Ansprüche an uns als an andere. Daran müssen wir uns auch messen lassen. Viele Sachsen fürchten nun, dass bedroht ist, was wir uns in 25 Jahren aufgebaut haben, im Tourismus, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Deshalb geht uns das alle an!

Was mich zusätzlich ärgert: Die heftigen Ausschreitungen machen es uns schwerer, über die existierenden Probleme in der Asylpolitik zu diskutieren. Das Klima ist vergiftet. Mir persönlich wird schon Rechtsradikalismus unterstellt, wenn ich die ungarischen Maßnahmen zur Grenzsicherung unterstütze.

Ja, wir brauchen eine Diskussion über die deutsche Flüchtlingspolitik, aber eine, die den Anstand wahrt. Ich bin der Erste, der für solch eine Debatte offen ist. Auch ich würde gern darüber reden, dass zuletzt in den Aufnahmeeinrichtungen vielerorts statt syrischer Flüchtlingsfamilien junge Männer aus Tunesien und den Ländern des früheren Jugoslawiens eintrafen. Mehr als 80.000 Bürger aus den Balkanstaaten, also 44 Prozent aller neuen Antragsteller im ersten Halbjahr 2015, haben keine Aussicht auf Asyl in Deutschland. Aber sie verlangen den Organisatoren der Flüchtlingshilfe eine riesige Kraftanstrengung ab. Im vorigen Jahr wurde die Liste der "sicheren Herkunftsstaaten" angepasst. Es waren SPD und Grüne, die im Bundesrat verhindert haben, dass auch das Kosovo, Albanien und Mazedonien in diese Kategorie eingestuft werden. Die aktuelle Prognose des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sagt einen Flüchtlingsstrom von etwa 800.000 Menschen für dieses Jahr voraus. Nach Sachsen werden 40.000 Menschen kommen. Akzeptanz für diese Herausforderung werden wir nur erreichen, wenn es uns gelingt, unser Recht schnell und gründlich anzuwenden und diejenigen rasch in ihre Heimatländer zurückzuführen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Dass solche Forderungen aufkommen, ist übrigens nicht neu. Die Fragen, die wir Sachsen heute stellen, haben die Menschen in Baden-Württemberg schon Anfang der Neunziger umgetrieben. Auch damals kamen viele Flüchtlinge, war die Gesellschaft zerrissen.

Deutschland ist stark genug, um die heutige Herausforderung zu meistern. Doch aus den Fehlern der ersten Überforderung müssen wir lernen. Wir Politiker müssen zuhören, erklären, informieren – und dort, wo es notwendig ist, auch entschieden widersprechen. Jene Randalierer in Freital und Heidenau sind keine Gesprächspartner für uns. Sie gehören angeklagt. Die gesamte Gesellschaft ist aufgefordert, das Verhalten dieser Täter zu ächten. Für das, was in Freital oder Heidenau passiert ist, gibt es keine Rechtfertigung. Für Fremdenfeindlichkeit kann es keine Rechtfertigung geben. Und jeder, der sich gemeinsam mit Gewalttätern in einen Demonstrationszug einreiht, sollte wissen, dass er mit Verbrechern marschiert.