Seit Monaten kommt es in Sachsen zu asylfeindlichen Demonstrationen und zu Übergriffen auf Asylunterstützer und Flüchtlinge. Nahezu täglich taucht Sachsen inzwischen in den Medien auf, stets und zu Recht negativ konnotiert. Wird der zeitweise Ausstieg Sachsens aus Deutschland, der "Säxit", oder wenigstens der Einsatz von UN-Friedenstruppen, der anfangs nur bissiger Spott war, mehr und mehr zu einer vorstellbaren Alternative? Alle Vorschläge müssen auf den Tisch und ohne Denkverbote diskutiert werden, wie es so schön heißt. Ist der Säxit vielleicht doch mehr als eine gelungene Provokation?

Das ist die falsche Perspektive. Natürlich sind Rassismus und dumpfer Ausländerhass keine sächsische Besonderheit, das empathiefreie Handeln von Teilen der Bevölkerung ebenso wenig. Und Anschläge auf religiöse Einrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte gibt es auch in anderen Teilen Deutschlands. Schon sehen daher einige die Sachsenkeule kreisen. Aber was Freital, Heidenau, Meißen und all die anderen sächsischen Orte, deren Namen sich negativ eingebrannt haben, vom großen Rest der Republik unterscheidet, ist, dass diese Gewalt eine große Anzahl von Bürgern nicht davon abschreckt, sich mit Hooligans und Rassisten zu solidarisieren. Pegida und seine Ableger haben das politische Klima endgültig vergiftet. Und die Landesregierung ließ jede klare Linie vermissen. Wo lauter Widerspruch gegen Ressentiments notwendig gewesen wäre, da schwieg die CDU-geführte Landesregierung oder deutete die vorurteilsbeladenen und rassistischen Demonstrationen von Pegida in die viel zitierten "berechtigten Sorgen und Ängste" von "normalen Bürgern" um. Offener Rassismus und zum Himmel schreiender Fremdenhass wurden in erschreckender Weise relativiert. Zivilgesellschaftlicher Protest gegen Rassismus wurde und wird kriminalisiert.

Jürgen Kasek Der 33-Jährige ist Rechtsanwalt und Landesvorsitzender der Grünen

Ja, die Sachsenkeule kreist. Sie kreist in Freital, wenn Geflüchtete über Wochen von "besorgten Bürgern" heimgesucht werden, die ihren "berechtigten Ängsten und Nöten" mit Böllern, Beleidigungen und körperlichen Attacken Ausdruck verleihen. Die Sachsenkeule kreist in Heidenau, wenn Rassisten und Nazihooligans Straßenschlachten organisieren und ein Klima der Angst schaffen, das fast auf den Tag genau nach 23 Jahren wieder die erschreckenden Bilder aus Rostock-Lichtenhagen ins Gedächtnis ruft. Wer allerdings mit dem Begriff "Sachsenkeule" meint, dass sich "die Medien" mit ihrer negativistischen Berichterstattung immer nur auf Sachsen konzentrieren würden, richtet sich in der Opferrolle ein. Der betreibt Selbstviktimisierung als Schutz vor notwendiger und kritischer Selbstreflexion.

Denn in diesen Tagen wird das ganze Ausmaß des Versagens deutlich. Mit einem autoritären Demokratieverständnis ausgestattet, hat Sachsen die erkennbaren Probleme über Jahre abgestritten. Kurt Biedenkopf – der allseits hochgelobte CDU-Altministerpräsident von Sachsen und quasi Monarch des Freistaats –, Biedenkopf also hat Sachsen das Gefühl gegeben, dass politisches Engagement nicht gebraucht wird, die Politik alles regele und Sachsen gegen rechte Umtriebe immun sei. Der überhebliche Stolz auf Sachsen hat zur politischen Blindheit der Regierenden geführt. Noch im Jahr 2015 versuchen Politiker der sächsischen Union, einer deutlichen Auseinandersetzung mit Rassisten möglichst aus dem Weg zu gehen. Der zuständige Innenminister schweigt selbst beim Reden. Auf die Veröffentlichung der neuen Flüchtlingszahlen von Bundesinnenminister de Maizière Mitte August twitterte der sächsische CDU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer (Text links): "Prognose 800 000 Flüchtlinge – das sind zu viele. So wird es nicht weitergehen können". Hier ist nicht die Rede von kauzigen Außenseitern, sondern von Leuten, die in Verantwortung für dieses Land stehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat jüngst verlauten lassen, dass sie ganz genau darauf achten werde, dass Griechenland die angekündigten Reformschritte einhält. Als CDU-Chefin sollte sie hin und wieder auch auf Sachsen und die hiesige CDU achten, als Vorsitzende gehört auch das zur Sorgfaltspflicht, die in letzter Zeit sträflich vernachlässigt wurde. Es wird Zeit, darauf zu achten, dass auch in Sachsen die Demokratie wieder zur Geltung kommt und Rassismus und Vorurteile klar zurückgewiesen werden. Über den Säxit zu sprechen würde auch bedeuten, diese Menschen im Stich zu lassen und ihre unverzichtbare Arbeit zu vergessen.

Solange es aber Menschen gibt, die den Mut zum Handeln finden – der in Sachsen vielen Politikern fehlt –, Menschen, die nicht selten trotz Bedrohung und Anfeindung Geflüchtete unterstützen: solange ist Sachsen nicht verloren. Jetzt sind all jene gefordert, die bisher geschwiegen haben. Wenn es uns nicht gelingt, unsere Demokratie und ihre Werte mit Leben zu füllen und gegenüber allen Menschen Nächstenliebe sowie Zivilcourage zu üben, dann treiben wir Sachsen uns selbst in den moralischen Säxit. In so einem Land würde ich nicht leben wollen.