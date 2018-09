wurde am 9. Mai 1985 in Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur nahm sie 2004 ein Golfstipendium an und zog in die USA. Ende 2007 erlangte sie die Spielberechtigung für die LPGA-Tour, die lukrativste Turnierserie im Damengolf. Während ihres ersten Profijahres schloss Sandra Gal ihr Marketingstudium an der University of Florida mit Bestnoten ab. 2011 gewann die Golf-Proette, die auch als Fotomodell vor der Kamera stand, in Kalifornien ihr erstes LPGA-Turnier.