Wie kann man sein Kind nur Skip nennen! Aber genau so heißt er, der Titelheld von Katharina Hackers Roman: Skip Landauer, der Sohn eines Juden und einer Nichtjüdin und daher im orthodoxen Sinn selbst kein Jude, der in Paris aufwächst, später nach Israel auswandert, aus unklaren Gründen nach Amsterdam reist und am Ende des Buchs, wie so viele Israelis, in Berlin lebt. Und Skip, das ist außer einer Person auch ein Programm: "Der einen Schritt auslässt, hüpft. Der für die anderen den Namen trägt: Lass fahren dahin. Der, den man auslassen kann, nicht wichtig. Denn das ist der Tod: alles, was wir auslassen."

Dass, was wir auslassen, der Tod sei, dass wir aber ohne solche Auslassungen schlechterdings nicht zu leben vermögen, da leben ja bedeutet, etwas Bestimmtes zu tun und etwas anderes deshalb eben nicht: Davon handelt dieses Buch. Sein Ich-Erzähler versucht es trotzdem, er will zwei Dinge zugleich und schafft es darum mit beiden nicht so recht. Israeli ist er und Nichtjude; Ehegatte und doch auch keiner, da seine Frau Shira an Krebs stirbt und er deren Nachfolgerin Zipora wenigstens bis zum Buchende nicht heiratet; Vater und kinderlos, denn weil er keine Kinder zeugen konnte, hat Shira sich mit seiner Billigung einen Zeugungshelfer von auswärts geholt, sodass doch noch, mit den Söhnen Avi und Naim, eine vierköpfige Familie zustande kam – Söhnen, die er unvermeidlich loslassen muss, als sie erwachsen werden und wissenschaftliche Karriere in England machen.

Leiser als das Seufzen eines Fischs

Heißt das nun leben? Ist das Glück? Diese Fragen werden scheinbar nebenbei, tatsächlich aber mit großer Beharrlichkeit gestellt. Der Roman trägt ein langes Motto von Wittgenstein, das sinngemäß besagt, es gebe keine Lösung für das Problem des Lebens, es sei denn, man höre auf, es als Problem zu nehmen. Ziemlich vielen von den Menschen um Skip herum scheint das auch wirklich zu gelingen. Probleme gibt es in der unruhigen israelischen Gesellschaft zwar mehr als genug, zum Beispiel für die palästinensischen Bauarbeiter, die der Architekt Skip beschäftigt. Aber dass sie überhaupt leben, das macht ihnen kein Kopfzerbrechen; und niemals, bei allem spezifischen Kummer, verschlägt es ihnen den Appetit auf die frischen Melonen aus dem eigenen Gärtlein. So leben heißt wahrhaft leben! Und so landet Skip, der reflektierte Erzähler, bei der kuriosen und beschämenden Einsicht, dass er, wie die Reichen um ihren Reichtum, die Armen ihrer Armut wegen beneidet, die sie, wie er meint, immun macht gegen alles, was ihnen zustoßen könnte. Was ist das eigentlich, Leben? Zwischendurch versucht der Erzähler es einmal so: "ein Stück Schatten, das nicht erkennen lässt, was den Schatten wirft". Als Schatten hebt es sich nur schwach vom Tod ab, der in diesem Buch immer wieder zuschlägt.

Es hat seinen Charme und seine Gefahren, wenn ein Roman sich der Melancholie verschreibt. Der Protagonist ist auf geistesabwesende Art hellsichtig, die kleinen süßen Momente der Tageszeiten und Lichtverhältnisse finden feinsten Widerhall in ihm; die innigste Verbundenheit mit seiner Frau Shira erlebt er, wenn er mit ihr wortlos auf einer Bank in einem unscheinbaren verstaubten Park zusammensitzt.

Doch solche poetischen Augenblicke entschädigen den Leser nur teilweise dafür, dass er auf Dauer unmöglich stärker Anteil an dieser Biografie nehmen kann als der, der sie durchlebt. Skips Schmerz (wenn man es denn so nennen will) bezieht sich unterschiedslos aufs Ganze; was immer im Einzelnen geschieht, löst bei ihm nur verhaltenes Interesse aus. Ein realistischer Roman (gibt es auch andere?) sollte eine gewisse Freude an seinen Details haben. Nicht dass es diesem Buch an solchen Details fehlte; aber sie bleiben gewissermaßen, wie es hier einmal von einer unzulänglichen Hupe heißt, leiser als das Seufzen eines Fischs.

Die Autorin, die diese Schwäche ihres Helden und folglich ihres Buchs wohl gespürt hat, verleiht Skip darum eine besondere Fähigkeit: Er kann sich, worunter er sehr leidet, in ihm ganz unbekannte Menschen, Kinder und Jugendliche vor allem, telepathisch hineinversetzen gerade in dem Moment, wenn sie Opfer eines gewaltsamen Todes werden, eines Flugzeugabsturzes oder Selbstmordanschlags. Dieses irreale Vermögen wird behauptet und ausgemalt, ohne dass es eine Funktion fürs Ganze oder auch nur Glaubwürdigkeit gewänne. Skip sieht regelmäßig eine Katze, die kein anderer Mensch zu sehen vermag. Was soll dieses übernatürliche Haustier, wo doch genügend natürliche herumlaufen? Ein totes Motiv.

Es ist klar: Für das, was die Autorin vorhatte, benötigte sie die Figur des verzagten Kosmopoliten; und dass sie ihn gerade in einem Israeli finden konnte, an dessen Identität der Zweifel nagt, überrascht nicht. Außerdem kennt sie das Milieu, sie hat lange in Israel gelebt und übersetzt aus dem Hebräischen. Auch vom Leser verlangt sie, diesem Land und seinen Gebräuchen nicht ganz fremd gegenüberzustehen; dass er weiß, was ein Mohel ist, was Schesch-Bech und Jecken im außerkarnevalistischen Sinn, dass ihm bei der Erwähnung von Schakschuka, Rogalasch und Borrekas auch ohne Erläuterung das Wasser im Mund zusammenläuft, wird beiläufig vorausgesetzt.

Aber kein deutsches Buch über Israel und seine Bewohner, es sei noch so individualistisch gemeint, entrinnt der politischen Stellungnahme. Für Hacker ist Israel wie ein problematisches Mitglied der europäischen Familie, dem sie zuredet: Du weißt, wir lieben dich, aber was du da machst, das geht doch nicht! Dem ewigen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern setzt sie den guten persönlichen Willen entgegen: Skip schließt Freundschaft mit dem arabischen Arbeiter Najib, der Arzt Chalil kommt ins Gefängnis, weil er selbstlos und illegal Skips todkranke Frau mit Morphium versorgt hat, Skips Söhne verlieben sich beide in Chalils Tochter Abila und nehmen um ihretwillen eine riskante Reise in den Gazastreifen auf sich.

Wenn nur alle Menschen wären wie diese, gäbe es noch heute Frieden! Das scheint mindestens die Nebenbotschaft von Hackers Buch. Dabei weiß sie sehr wohl, dass Hamas und Benjamin Netanjahu sich durch so was nicht beeindrucken lassen. Das Dilemma des Staates Israel glaubt sie so zusammenfassen zu können: "(I)mmer müssen die Juden besser sein als die anderen, um leben zu dürfen in den Augen ihrer Nachbarn." Wo diese Ansicht sich vernehmen oder doch erschließen lässt, da ist sie jedenfalls bloß die dünne Verkleidung eines weit zäher eingewurzelten Ressentiments: Nicht dass sie nicht besser sind, sondern dass sie es angeblich besser haben, das nährt den Hass. Das Leben nehmen Hacker und ihr Protagonist vielleicht tiefer, als man es darf, wenn man es unbefangen genießen will; aber Politik und Geschichte bestimmt um ebenso viel zu seicht und zu harmlos.