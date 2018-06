Seit Sudhir Venkatesh vor sieben Jahren unter dem Titel Gang Leader for a Day sein Buch über Drogenbanden in einer Chicagoer Sozialbausiedlung veröffentlichte, ist der gebürtige Inder ein gern gesehener Talkshowgast – schließlich ist es für einen Soziologen eher ungewöhnlich, zu Crackdealern wie den Black Kings ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. In Floating City: Gangster, Dealer, Callgirls und andere unglaubliche Unternehmer in New Yorks Untergrundökonomie nun ist der Columbia-University-Professor, der als Autor wissenschaftlicher Untersuchungen über das amerikanische Ghetto und die Überlebensstrategien der Armen einen guten akademischen Ruf genießt, tief in die geschäftige Schattenwirtschaft New Yorks eingetaucht – ein Feld, das bisher in erster Linie Kriminologen als Studienobjekt diente. Doch der anpassungsfähige Forscher, der in einer wohlhabenden kalifornischen Vorstadt aufgewachsen ist, wusste, "dass sich im Untergrund potenziell überraschende Wahrheiten über das Funktionieren der Gesellschaft entdecken lassen".

In acht Kapiteln und über 305 Seiten hinweg führt Venkatesh den Leser durch das Labyrinth alternativer Einkommensformen und macht gleich zu Beginn deutlich, wie sehr er sich in Milieus zu Hause fühlt, die anständige Bürger meist nur aus Krimis kennen. Immer wieder befindet er sich im inneren Zwist als Wissenschaftler, der allzu enge Beziehungen zu seinen Forschungsobjekten knüpft. Besonders die in Dialogform nacherzählten Szenen wecken bald ein ungutes Gefühl gegenüber dem Insider, der sich gern in einer Lederjacke mit hochgeschlagenem Kragen porträtieren lässt. Zugleich gehört es zu Venkateshs Verdiensten, dass er seinen eigenen vorurteilsfreien Blick auf den Leser überträgt und den Austausch anstößiger oder verbotener Waren zu reinen Geschäftstransaktionen neutralisiert. Der Autor nimmt selbst an dem Tauschhandel teil, wenn er im Rahmen seiner Feldforschung die Regale im Pornoladen "Ninth Avenue Family Video" mit frischer Ware aufstockt und auch mal die Kasse bewacht.

Unweigerlich nimmt man Anteil an den Schicksalen der Protagonisten. Man trifft die Latina-Prostituierte Angela, die auf einem schmalen Bett im Hinterzimmer des Sexshops im Hell’s-Kitchen-Viertel von Manhattan ihre Kunden bedient. Für die spartanische Kammer treten Angela und andere illegale Sexarbeiterinnen aus Asien und Osteuropa 20 Dollar pro Stunde an den Ladenbesitzer Manjun ab. So subventionieren sie ein legales Unternehmen und helfen dem Bangladescher, Frau und Kind in die USA zu bringen. Auch die Nachttaxifahrer, die tagsüber den schmalen Verdienst der maximal erlaubten Zwölfstundenschicht mit anderen, wenig lukrativen Handlangerjobs aufbessern, profitieren von den Damen, wenn sie ihnen Kundschaft zuführen. Doch die wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem illegalen Verkauf sexueller Dienstleistungen und zugelassenen Unternehmen ist nur ein Aspekt der Überlebensstrategien marginalisierter New Yorker Bürger. Dass der Dealer Shine aus Harlem im Hinterzimmer auch Drogen an Angelas Klientel verkauft, sieht Venkatesh als eine weitere Facette der Untergrundökonomie. Und wenn Shine seiner Crew ein wenig mehr als den Mindestlohn bezahlt, verhilft er den jungen Schmugglern zu einem Einkommen, mit dem sie den Lebensstandard ihres Viertels heben. Das gleiche Phänomen beschreibt Venkatesh anhand des Pakistaners Azad, der schwarz in einem Zeitungskiosk in Chelsea arbeitet und illegalen Einwanderern gegen eine erschwingliche Gebühr Jobs vermittelt. So fallen sie weder ihrer Community zur Last, noch enden sie unter den Obdachlosen der Stadt.

Manjuns internationaler Kleinbetrieb, in dessen Hinterzimmer zwischendurch Ärzte für eine Handvoll Bargeld Immigranten ohne Papiere einen Hausbesuch abstatten und auch schon mehrere Kinder das Neonlicht dieser Welt erblickten, ist nicht der einzige Mikrokosmos, den Venkatesh unter die Lupe nimmt. Ein paar Straßen südlich versucht Shine, in der Kunstszene mit anspruchsvollerer Ware – Kokain statt Crack – einen neuen Markt zu erobern. Auf einer Loftparty begegnet der Drogenveteran Analise, die eine Harvard-Kommilitonin des Autors ist. Die reiche Tochter aus bester Wasp-Familie agiert ihr Unbehagen an ihrer Klassenlage aus, indem sie als Zuhälterin für andere widerspenstige Mädchen aus gutem Hause arbeitet. Sie geht nun auch eine Geschäftsbeziehung mit Shine ein. Der selbst ernannte "Ausreißer-Soziologe" bringt viel Empathie für das Anti-Establishment-Verhalten der verwöhnten Analise auf, die ihn einst zum Weinkenner machte. Nun bangt er im ewigen Zwiespalt zwischen Observation und Anteilnahme um sie – und der Leser sorgt sich um die Solidität der gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse, die Venkatesh aus seinen persönlichen Stichproben ableitet.

Es war seine langjährige Beschäftigung mit der Infrastruktur des Drogenhandels an der South Side von Chicago, die Venkatesh über den Unternehmergeist der Dealer belehrte. Schon damals haderte Venkatesh zu Recht mit seiner Disziplin, die Menschen je nach Einkommen, Bildung und Herkunft klassifiziert. Als engagierter Beobachter macht er seine Sympathien für die ökonomischen Untergrundkämpfer so deutlich, dass auch der Leser Mitgefühl für die beruflichen Höhen und Tiefen eines Crackdealers empfinden kann. Dabei gerät Venkatesh gelegentlich in gefährliche Nähe zu sozialkitschigen Rhapsodien über gutherzige Prostituierte und hilfsbereite, respektvolle Kleingangster.

Chicago hatte Venkatesh als eine Stadt eingezäunter Nachbarschaften kennengelernt, und es fällt ihm schwer, New York als einen Organismus mit fließenden Grenzen zu erkennen. So gerät Shine gar in die Rolle eines Unterweltmentors, der den Professor dazu animiert, die Schranken zwischen den vermeintlich abgezirkelten Vierteln zu ignorieren. "Du musst dich bewegen", rät der Drogen-Entrepreneur dem risikobereiten Akademiker. Bald entdeckt Venkatesh nicht nur eine direkte Verbindung zwischen den CEOs von Harlems Koksmarkt und den gepuderten Partys von Wall-Street-Investoren, sondern er erkennt den inoffiziellen Austausch von Waren und Serviceleistungen als "vertikales System" einer urbanen Stadtökonomie. Analytiker der Wirtschaftsformen von Drittweltländern sind längst zu dieser Einsicht gekommen und haben Strategien zur Legitimierung der Untergrundmärkte entwickelt.

Es sind Fallstudien, von denen Venkateshs Buch erzählt. Mit ihnen will er den noch immer einflussreichen Moynihan Report aus dem Jahr 1965 als sinistre Fiktion entlarven: Der Senator hatte ein sprichwörtliches "Gewirr von Pathologien" in den schwarzen Ghettos diagnostiziert und für die hartnäckige Armut und Kriminalität verantwortlich gemacht. Für Venkatesh suchen Schwarzmarkt-Entrepreneure wie Majun, Angela und Shine vielmehr nach ihrer Variante des Amerikanischen Traums und sind oft "die Stützen ihrer Community".