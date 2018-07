Seit April gelten im Tessin neue Regeln. Wer im Kanton eine Aufenthaltsbewilligung beantragt oder als Grenzgänger hier arbeiten will, braucht nun einen Strafregisterauszug. Blütenweiß muss er sein. In Italien sorgt das für Empörung. So sehr, dass das Außenministerium Ende Juli den Schweizer Botschafter in Rom zu sich zitierte und ihm eine Protestnote überbrachte. Die Schweiz soll diese demütigende und diskriminierende Maßnahme wieder abzuschaffen. Und zwar umgehend.

Bloß ist der italienische Unmut völlig deplatziert. Jedermann weiß, wie eifrig unsere südlichen Nachbarn die Mafia bekämpfen. Trotzdem ist sie bis in die Lombardei vorgerückt. Und die Schweizer Bundesanwaltschaft befürchtet, dass einige Mafiosi bereits im Tessin ihren illegalen Geschäften nachgehen.

Es liegt also auch im Interesse der Italiener, wenn Leute, die wegen schwerer Delikte vorbestraft sind, im Tessin keinen Unterschlupf mehr finden. Und überhaupt: Wurde eigentlich der amerikanische Botschafter ebenfalls in Rom einbestellt, weil sein Land von allen Fingerabdrücke nimmt, die sich um eine Aufenthaltsbewilligung bewerben oder die sich als Touristen ein paar Wochen lang in Amerika vergnügen wollen?

Kurzum: Die lauthals verkündete Drohung aus Rom, internationale Gerichte einzuschalten, sollte die Schweiz in diesem Streit nicht einlenken, ist Gepolter für die politische Galerie. Zumal klar ist, welche Instanz zuständig ist, wenn sich ein EU-Staat und die Schweiz nicht einigen können, wie die Bilateralen Verträge auszulegen sind: Es ist der sogenannte gemischte Ausschuss.

Doch dann hörte ich im Tessiner Radio eine erstaunliche Nachricht. Der Schweizer Botschafter habe den italienischen Außenminister wissen lassen, dass die Schweizer Regierung auf der Seite der Italiener stehe. Ja, der Bundesrat sei der Meinung, dass die Tessiner Maßnahme nicht mit den Bilateralen Verträgen vereinbar sei.

Ich weiß nicht, ob unser Botschafter hier in Eigenregie handelte. Falls dem so wäre, empfehle ich dem Außendepartement dringend, den guten Mann in eine zentralafrikanische Republik zu versetzen. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass er lediglich die Instruktionen seines Chefs umgesetzt hat. Bundesrat Didier Burkhalter sollte vielleicht etwas weniger häufig zu den UN nach New York fliegen. So könnte er sich endlich seriös um das Verhältnis der Schweiz zu Italien kümmern! Will heißen: den italienischen Botschafter zu sich bestellen und die tiefe Unzufriedenheit der Schweiz darüber auszudrücken, dass etliche Dossiers seit Jahren – manche seit Jahrzehnten – unangetastet in irgendwelchen Schubladen in Rom schlummern.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Etwa die Bahnlinie zwischen Stabio und Arciste, die auf Schweizer Seite fertig gebaut, in Italien aber noch immer eine Baustelle ist. Die Eröffnung wurde auf Ende 2017 verschoben. Oder die Umschlagterminals für den alpenquerenden Güterverkehr, die nur auf dem Papier existieren. Und dies, nachdem Infrastruktur-Ministerin Doris Leuthard bereits 150 Millionen Franken dafür überwiesen hat. Ebenfalls auf die Traktandenliste gehörte der Abschluss eines Steuerabkommens mit Italien, in dem die Steuersätze für Grenzgänger festgesetzt würden. Oder die Frage, wieso die Italiener am Ufer des Luganersees noch immer nicht ausreichend viele Kläranlagen gebaut haben und den Pegel des Langensees ohne Absprache mit den Nachbarn heben und senken?

Wir Tessiner können auf bornierte schulmeisterliche Belehrungen aus Bern gern verzichten. Und in den Rücken fallen muss man uns erst recht nicht. Was wir brauchen, ist eidgenössische Solidarität. Dazu gehört, dass unsere Interessen mit Kreativität und diplomatischer Finesse, aber auch mit Härte verteidigt werden. Wer sich zum Schaf macht, wird vom Wolf verschlungen.