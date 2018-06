Knapp die Hälfte der etwa 800.000 Flüchtlinge, die in diesem Jahr erwartet werden, stammen aus dem Westbalkan. Die meisten verlassen ihre Heimat, weil sie keine Arbeit haben. Doch wirtschaftliche Not ist kein Asylgrund. Und wer kein Asyl erhält, darf nicht bleiben. Deshalb stellte das Bundesinnenministerium Anfang August in albanischer, serbischer, mazedonischer, bosnischer und deutscher Sprache einen vierminütigen Kurzfilm über Deutschlands Abschiebepraxis ins Internet. Der Streifen soll die falschen Versprechungen von Schleppern widerlegen und von Deutschland abschrecken.

Doch statt hart durchgreifender Ordnungshüter zeigt das Video lauter nette Beamte der Bundespolizei, die Flüchtlinge auf geradezu liebenswürdige Weise zurück in ihre Heimat expedieren. Kein scharfes Wort, kein Kasernenton. Stattdessen helfen die Polizisten, das schwere Gepäck zur Abfertigung zu tragen, lächeln Kindern zu und reichen einer alten Frau den Arm, als diese den Flughafenbus besteigt.

Anders als man es von einem Abschreckungsvideo erwarten würde, hat selbst der deutsche Sprecher keinen drohenden Unterton. Fast entschuldigend weist er auf die hohen Kosten einer Abschiebung hin: "Ruinieren Sie nicht sich und Ihre Familie finanziell und wirtschaftlich für Ihre Schleusung nach Deutschland!"

Kein berühmter Regisseur hat das Video produziert, nicht einmal eine Werbeagentur war beteiligt. Die Bundespolizei hat den Streifen nach einem Skript des Innenministeriums allein erstellt, mit fünf ihrer Leute und wenig Geld. Selbst wenn es um Abschiebungen geht, schafft es Deutschland noch, sich im guten Licht darzustellen: rechtsstaatlich und ordnungsliebend, aber ebenso mitfühlend und hilfsbereit. Am Ende laufen die Flüchtlinge eine Gangway zum Flugzeug hinauf. In der Hand halten sie ein Esspaket, säuberlich verpackt in einer weißen Papiertüte.

Jeder, der einmal gesehen hat, wie ruppig es oft bei Abschiebungen zugeht, weiß, wie sehr dieser Film die Wirklichkeit unterbietet. Familien, die nachts aus ihren Wohnungen gezerrt werden, weinende Kinder – war das zu abschreckend, um es zu zeigen?