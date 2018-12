DIE ZEIT: Herr Götze, Sie sind Bürgermeister in Ahrenshoop. Wie oft werden Sie gefragt, wo die Künstler sind?

Hans Götze: Die Leute fragen regelmäßig: Wo ist die Künstlerkolonie? Ich muss dann sagen, dass die Maler nicht alle auf einem Fleck wohnen, sondern im ganzen Ort verteilt.

ZEIT: Ist Ahrenshoop noch ein Künstlerort, oder ist dieses Label zum Klischee geworden?

Götze: Hier leben nach wie vor Musiker, Komponisten, Schriftsteller und natürlich Maler – ich bin selbst einer. Wir haben ein Stipendiatenhaus, in dem die verschiedensten Künstler jeweils für vier Wochen unterkommen und arbeiten. Es gibt eine Kunstauktion, ein Jazzfest, Literaturtage, Filmtage. Neulich hat der Schauspieler Armin Mueller-Stahl eine Ausstellung seiner eigenen Werke eröffnet, er ist ja auch Maler und Grafiker.

ZEIT: In Ahrenshoop war früher Albert Einstein zu Gast, Johannes R. Becher, Bertold Brecht, Egon Bahr, Gerhart Hauptmann. Kommen immer noch viele Prominente?

Götze: Ich könnte ein Who is who herunterrasseln. Aber wer in Ahrenshoop Urlaub macht, wird nicht angegafft, steht nicht ungewollt im Mittelpunkt. Wenn ein Joachim Gauck Gast auf der Geburtstagsfete eines Schulfreundes ist, ist das so.

ZEIT: Gauck war bei Ihnen?

Hans Götze 66, parteilos, ist Ahrenshoops Bürgermeister seit 1994.

Götze: Bei meinem Nachbarn, der hatte 70. Geburtstag. Ich war auch da. Wir saßen ganz normal zusammen, die Daniela Schadt ist auch gekommen. Irgendwann sind die beiden wieder gefahren, alles ganz entspannt. Auch Angela Merkel war im vorigen Dezember hier. Sie wollte sich als Privatfrau unser Kunstmuseum ansehen. Privat ist privat, hier nervt keiner.

ZEIT: Warum Ahrenshoop – was unterscheidet diesen Ort von anderen an der Ostsee?

Götze: Hier war das Ende der Welt. Vor reichlich 100 Jahren gab es nicht einmal eine Straße, die zum Dorf führte. Die Leute waren arm, Kühe liefen zwischen den kleinen Häusern umher. Aber die Natur war vielfältiger als anderswo: Es gab und gibt Steil- und Flachküste, Wald und Wiesen, Bodden und Meer liegen dicht beieinander. Im Jahr 1890 reiste der Künstler Paul Müller-Kaempff nach Ahrenshoop, er war auf der Suche nach einem Ort, an dem er bleiben und eine Künstlerkolonie gründen konnte.

ZEIT: Müller-Kaempff hat von der "Unversehrtheit, Stille und Abgeschiedenheit" geschwärmt. Ist davon etwas übrig geblieben?

Götze: Kommen Sie mal im Herbst oder im Winter! Dann können Sie die Ruhe von einst spüren. Im Sommer ist es wuselig. Das passierte aber schon zu Lebzeiten von Müller-Kaempff.

ZEIT: Später, schon zu DDR-Zeiten, wurde Ahrenshoop zu einem Ort, an dem sich Ost- und Westdeutsche trafen. Wie kam das?

Götze: Johannes R. Becher, der Dichter, der später DDR-Kulturminister wurde, wollte, dass sich hier die Kunstelite Deutschlands trifft. Er nannte es 1946 das "Bad der Kuturschaffenden". Tatsächlich trafen sich Künstler aus allen Teilen des Landes. Und dieses Netzwerk existierte nach dem Mauerbau weiter. Es gab in Hamburg einen Ahrenshooper Verein, der versuchte, Kontakt zu halten zu den Leuten an der Ostsee. Es gab viele Westdeutsche, die Häuser in Ahrenshoop besaßen. Entsprechend viele Westdeutsche waren zu Besuch. In Ahrenshoop, hieß es, war immer ein bisschen mehr möglich als in anderen Teilen der DDR. Es galt als Refugium.

ZEIT: Welche Sorte DDR-Bürger kam nach Ahrenshoop in den Urlaub?

Götze: Eher so Individualreisende, wie man heute sagt. Ahrenshoop hatte kein großes Ferienheim des FDGB.

ZEIT: Es heißt: Wer nach Ahrenshoop in den Urlaub wollte, der brauchte Kontakte.

Götze: Stimmt auch. Einfach anzurufen und eine Unterkunft zu reservieren, das war so gut wie unmöglich. Und das, obwohl fast jeder Haushalt ein Fremdenzimmer anbot. Ich habe von 1983 an ein Haus gebaut, und als wir die Fundamente dafür aushoben, kamen schon Bekannte und fragten: Plant ihr auch ein Gästezimmer mit ein? Können wir uns dafür anmelden?

ZEIT: Sind einige der alten Stammgäste geblieben?

Götze: In den ersten zwei bis drei Jahren nach der Wiedervereinigung blieben sie teilweise weg. Stattdessen kamen sehr viele Westdeutsche. Investoren fragten, ob sie Hotels bauen könnten. Wir haben in der Gemeindeversammlung recht bald beschlossen: Wir werden nicht versylten. Aber modern werden wollten wir trotzdem. Also haben wir eine Gruppe von Architekturstudenten aus Hannover engagiert, die untersuchten, was typisch für unseren Ort ist. Sie haben herausgefunden, welche Haustypen erhalten bleiben sollten. Entsprechend dieser Vorschläge haben wir Bauverordnungen erlassen.

ZEIT: Nach 1990 versuchten 230 sogenannte Alteigentümer, ihre vor der Teilung erworbenen Häuser zurückzubekommen. Ahrenshoop hatte damals nur 320 Gebäude. Ist der Ort nun in der Hand westdeutscher Rückkehrer?

Götze: Nein, das hat sich erledigt. In den allermeisten Fällen wurden die Ansprüche der Alteigentümer abgeschmettert. Zwei oder drei Einwohner sind tatsächlich herausgeklagt worden. Aber das waren die Ausnahmen.

ZEIT: Es heißt, halb Ahrenshoop gehöre inzwischen der Familie des Fleischfabrikanten Clemens Tönnies aus Nordrhein-Westfalen.

Götze: Einige Häuser gehören der Familie Tönnies, aber eine Wertung gebe ich dazu nicht ab.

ZEIT: Sie haben schon 1997 gesagt: Mit Schickimicki wollen Sie nichts zu tun haben.

Götze: Wir wollen nicht, dass sich ein abgehobenes Publikum durchsetzt. Aber man muss auch realistisch sein: Wir halten die Zahl der Betten begrenzt, deswegen steigen die Preise.

ZEIT: Was verstehen Sie unter Schickimicki?

Götze: Ich muss da immer an Gunter Sachs in Kampen denken. Wo man als Normalbürger nicht hinwill und auch nicht hinkommt. Es gibt in Ahrenshoop keine Superpartys, keinen Golf- und keinen Hubschrauberlandeplatz.

ZEIT: Gab es Ideen, so etwas zu bauen?

Götze: Da gab es allerlei Bestrebungen! Vor zwei Jahren wollte jemand im Landschaftsschutzgebiet ein großes Pferdepolo-Turnier veranstalten. So etwas passt nicht zu uns.

ZEIT: Sie selbst kommen ursprünglich aus Sachsen. Was hat Sie in den Norden verschlagen?

Götze: Ich bin 18 Jahre zur See gefahren. Ich liebe das Meer, ich male. Ich gehöre hierher.