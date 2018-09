So kündigt ein schlechter Tag sich an: Auf dem Weg zur Strandpromenade zig Altenheime, überall Überwachungskameras, das Jammern einer singenden Säge macht schon vier Straßenzüge entfernt Kopfweh, am Ufer dann zerrupfte Möwen, das Meer hat sich verzogen. Die festungsähnliche Anlage direkt am Strand wirkt heruntergekommen, die Menschenschlange davor endlos. "Ich wünsche euch allen eine miese Zeit!", bellt einer der Ordner.

Ein schlechter Tag ist ein guter Tag, um schlechte Laune zu haben. Und dafür sind all diese Leute nach Weston-super-Mare gekommen. Sie wollen in einen Freizeitpark, wie es ihn vorher nicht gab. Der Name prangt auf der bröckelnden Fassade des Eingangsgebäudes. Neun Lettern, so grau, als habe man sie aus den Trümmern eines Hausbrands gefischt: "Dismaland".

Das Trostlosland ist die neueste Aktion des Künstlers Banksy, der sonst für seine gesellschaftskritischen Graffiti bekannt ist. Es sei ein bemusement park, verstörend statt amüsierend, der Flyer preist ihn als "Großbritanniens enttäuschendste Attraktion". Vier Schichten à 2.000 Besucher dürfen täglich rein, die Tickets sind auf Wochen ausverkauft.

Da wollen viele Erwartungen enttäuscht werden. Die der Fans, die dem Phantom endlich näher sein wollen. Bis jetzt konnten sie nur darauf warten, dass irgendwo auf der Welt ein frisches Bild über den Überwachungsstaat oder Polizeigewalt an einer Brandmauer auftauchte und womöglich bald wieder verschwand. Dann die der Kunstfreunde, die sich von dem Budenzauber eine neue Art Ausstellung erhoffen. Immerhin hat Banksy für sein Projekt mehr als fünfzig Kollegen begeistert, darunter Stars wie Damien Hirst und Jenny Holzer. Und nicht zuletzt: die der normalen Touristen. Manche Leute in der Schlange haben von Banksy niemals gehört. Sie finden einfach, dass fünf Pfund ein fairer Preis sind für ein paar Stunden Unterhaltung. "Das ist der Vorteil, wenn man Kunst in eine Kleinstadt am Meer bringt", erklärte der Street-Artist in einem seiner raren Interviews: "Als Konkurrenz gibt es nur Esel." Er meint das Eselreiten am Strand, bis jetzt die Hauptattraktion des Badeorts Weston-super-Mare, 30 Kilometer westlich von seiner Heimatstadt Bristol.

Der Ordner scheucht die kichernden Besucher zur Sicherheitsschleuse. Seine Kollegen dort tragen wie er Micky-Maus-Ohren und Westen in Prinzessinnen-Pink. "Fröhlichkeit im Gepäck?", zischen sie. "Hören Sie sofort auf zu lächeln!" Dann wird man ausgespuckt auf einen grotesken Platz von etwa hundert mal hundert Metern. Disneyland ist abgebrannt, und das hier sieht aus wie die Mülldeponie mit den Resten.

Die Anlage war bis vor 15 Jahren ein Freibad namens Tropicana, als es 1937 gebaut wurde, angeblich das größte Europas. Nach seiner Pleite fiel der Eskapisten-Traum in sich zusammen. Als Banksy vor einem halben Jahr kam, fand er schon ein Fundament an Trostlosigkeit vor. Mittenrein hat er die rußige Ruine eines Cinderella-Schlosses gestellt, von den Türmchen sind nur die Gerippe übrig. Der Tümpel davor ist so brackig, dass sich die bildstörungsartig verzerrte Arielle-Plastik darin nicht mal spiegelt, ein Polizeifahrzeug liegt im Wasser wie ein gestrandeter Wal. Am Rand dreht sich rumpelnd ein altes Karussell. Ringsum verteilen sich einige Spielbuden, ein Freakshow-Zelt (mit Hirsts Formaldehyd-Einhorn) und Liegestühle, aus denen Besucher die morbide Aussicht genießen. Verlaufen kann man sich hier nicht, verlieren schon. Disney-Parodie, Staatskritik, Rummel-Zitate, britischer Strandurlaub – wie passt das alles zusammen?