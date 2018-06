Griechenland ist schön! – Waruschan Babachan

Wir stehen in schwüler Hitze und warten auf den Bus, Abfahrt 12.55 Uhr. Es wird 13 Uhr, 13.10 Uhr, um 13.20 Uhr kommt der Bus, der Fahrer drängt zum schnellen Einstieg, im Bus ist die Klimaanlage defekt, der Fahrer packt seine Mahlzeit aus, telefoniert mal kurz, schließlich kommen wir am Flughafen an, nein, nicht in Griechenland, es war die Fahrt zum Abflughafen in Deutschland. Danach machten wir eine einwöchige Rundreise durch Nordgriechenland, überall wurden wir als Deutsche sehr freundlich empfangen. Die zweite Woche verbrachten wir in Afitos auf Chalkidiki. Alle Quartiere ausgebucht, jedoch von vielen Ausländern, wie uns der Besitzer unseres Hotels sagte, die Griechen hätten in diesem Jahr weniger Geld. – Hartmut Loos



Die Krise. Ein Mythos? – Axel Wallrabenstein

Eines der schönsten Länder der Erde, ich fahre da seit 30 Jahren hin, und das wird sich auch nicht ändern. Ich wünsche dem griechischen Volk das Beste! – Klaus Müller

Selten habe ich so einen entspannten Urlaub wie auf Santorini verbracht. – Jochen Wilhelm

Griechenland ist wieder einmal göttlich! Der Wind, die Sonne, das Meer, die Insel, das Essen, der Wein, die großzügige Gastfreundschaft. Fahrt einfach selbst mal hin, es lohnt sich! – Bene, Judith und Samuel Stahl

Looking out for King Constantine II of Greece on his sailing yacht in Spetses. – Chellman

Würden wir als Deutsche beschimpft werden? Auf Amorgos, Kykladen, nahmen wir zwei sehr nette Anhalterinnen mit, Ioana und Areti; auch sie Urlauberinnen – aus Athen. Unsere Antwort auf die Frage nach unserer Herkunft fiel verhalten aus, doch die beiden winkten ab. Man müsse erst einmal im eigenen Land aufräumen, bevor man sich über die anderen beschwere. Im Anschluss besuchten wir die Windmühlen, von denen aus man eine wunderbare Aussicht hat. – Nayoung Choi

Mein Großvater Nicolas sagte mir oft, wenn ich in den Sommerferien zu Besuch in unserem Dorf in Griechenland war: "Vergiss nicht, wie viel Glück du hast, Griechin zu sein. Deine Heimat ist eines der schönsten Fleckchen der Erde, nicht groß, aber meist schimmernd in den unterschiedlichsten Blau- und Grüntönen. Und in Verbindung mit der Sonne, dem schönen Licht und den herzlichen Menschen ist es das Paradies." Zurück nach den Ferien, in der 2. Klasse der schwäbischen Grundschule, sollten wir dann von unseren Urlauben erzählen. Ich trug voller Stolz die Ansichten meines Großvaters von seinem Paradies vor. Der Grundschullehrer war erstaunt, wusste zuerst nicht, was sagen, dann kam: "Der Großvadder schafft aber nix, der dichtet bloß, oder?" – Rena Haliassos

Lachend, mit den Worten "This is Crisis!" deutete der Herr, der uns mitnahm, im locker aufgeknöpften Hemd aus dem Auto auf die Cafés, die an unserem Fenster vorbeizogen. Auch wenn ein Teil der Bewohner Griechenlands vielleicht in dieser Zeit gezwungen ist, an einigen Sparhebeln zu ziehen, an Gastfreundschaft und Großzügigkeit haben sie nichts eingebüßt. Wir hatten eine wunderbare Zeit im Norden Griechenlands. – Sophia Gröning

Auch dieses Jahr wieder Urlaub in Koroni-Peleponnes. Entspannen, erholen. Beste Hilfe für Griechenland, kommt alle! – Thomas Walzer

Auf Naxos haben wir alle zusammen gefeiert: Den Geburtstag unseres Freundes Enno aus München, den Geburtstag meiner griechischen Freundin Konstantina, die Goldene Hochzeit von Konstantinas Eltern, und als Krönung kam dann die Einladung zur Hochzeit von Konstantina und Enrico – nächstes Jahr im Mai, natürlich in Griechenland! Yia panda Ellada – für immer Griechenland! – Hanne Bast

Zwei Wochen Korfu im Juni dieses Jahres waren seit Langem unser schönster Urlaub! – Matias Langer

Endlich ein Urlaubsort, der zu meinem Outfit passt! – Frederic Schäfer

Auf Samos gibt es Kultur und Geschichte, angenehm besuchte Strände, Sonne und liebe Griechen. An einem Abend haben wir den Wirt auf einen Ouzo eingeladen. Er gestand, dass die Jahre zuvor die Griechen viel fröhlicher gewesen seien, aber die Krise sie sorgt. Davon haben wir aber nichts gemerkt. Alle waren freundlich und bestrebt, uns einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen. – Christin und Benjamin Wozinak