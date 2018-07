Was für wilde Blüten der Wahlkampf treiben kann, sieht man in diesem Jahr in der Region Basel. Es geht um Einkaufstourismus. Und um die neue Tramverbindung nach Weil am Rhein, welche Basel nach Jahrzehnten wiederbekommen hat. So wie das früher selbstverständlich war. Dass die Eröffnung der Tramlinie praktisch mit dem Fall des Euro-Mindestkurses zusammenfiel, war purer Zufall – und trotzdem ein gefundenes Fressen für Hardcore-TCS-Politiker. Diese lamentieren nicht nur über den ÖV-Ausbau, sondern auch über die neue Verkehrsordnung in der Innenstadt. Denn diese verlangt Ungeheuerliches von ihnen: Sie dürfen ihre geliebte Karosse nicht mehr vor jeder Ladentür parkieren, sondern müssen das Gefährt ein paar Meter weiter in einem Parkhaus abstellen.

Dass zeitgleich mit der neuen Verkehrsordnung mehrere Basler Modegeschäfte ihre Türen für immer schlossen, ist für die Bürgerlichen der lebende Beweis ihrer These, wonach Basel zur autofeindlichen Zone mutiert. Und so wirft nun ein freisinniger Nationalratskandidat der Basler Regierung und den Verkehrsbetrieben (BVB) vor, dass diese mit ihrer Tramförderung über die Grenze den Einkaufstourismus staatlich anheizten. Ja, die Nerven liegen blank vor den Wahlen.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 36 vom 03.09.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Besonders dreist trieb es jüngst ein SVP-Präsident aus dem landschaftlichen Nachbarkanton: Wer ihm zuhörte, fragte sich, wie viele Paar Schuhe der gute Mann aufs Mal kauft, damit er ohne Auto hoffnungslos verloren wäre. Schauen wir einmal über die Kantonsgrenze, ins bürgerliche Reich dieses SVP-Präsidenten. Dort liegt die Gemeinde Ziefen, ein hübsches Dorf mit 600 Haushalten. Und einem Dorfladen in Turbulenzen (trotz freier Autozufahrt). Dieser könnte am Leben bleiben, wenn jeder Haushalt für 40 Franken pro Woche einkaufen würde. Eine einfache Sache, oder? Bloß: Viele Ziefener geben ihr Geld lieber anderswo aus.

Was in Ziefen passiert, ist typisch: Anderswo ist die Auswahl größer, der Preis niedriger, das Einkaufen hipper. Städte kennen das: Zuerst traf es die Tante-Emma-Läden, die nicht mit Großen mithalten konnten. In der Umgebung der Supermärkte siedelten neue Läden an. Dass ich als Jugendliche in eine andere Gemeinde gezogen bin, hatte genau mit dieser Konzentration zu tun: Meine Eltern betrieben ein kleines Radio- und Fernsehgeschäft, das sie, in der Hoffnung, mehr Laufkundschaft zu bekommen, in die Nähe eines neuen Einkaufszentrums verlegten.

Die Folgen dieser Konzentration lassen sich heute gut beobachten, wenn auch umgekehrt: Weil in einer Nachbargemeinde von Basel ein Supermarkt seinen Standort verlegt hat, fehlt den Geschäften der Magnet, der die Laufkundschaft bringt. Am alten Standort machen die Läden reihenweise zu. Hinzu kommen überhöhte Mietpreise für Ladenlokale und die Explosion des Internet-Shoppings. Strukturwandel nennt man das.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Doch nicht verzagen: Die Bürgerlichen in Bundesbern haben einen neuen Pfeil in ihren Frankenstärke-Köcher gelegt: die Ladenöffnungszeiten. Sie wollen den Kantonen Mindestöffnungszeiten vorschreiben. Motto: "Shop around the clock!" Gegen den Widerstand der Kantone übrigens. Aber davon lassen sie sich nicht abschrecken.

Nun: In Basel können Geschäfte bereits heute bis 20 Uhr geöffnet sein. Nur tun das die meisten nicht, weil es sich nicht rechnet. Ich lebe in der Nähe der Innenstadtgeschäfte und kaufe gern dort ein. Das Ambiente ist schön, die Auswahl groß. Doch etwas nervt mich maßlos: dass es manche Politiker schaffen, die Einkaufsstadt Basel ständig schlecht zu reden. Das können die ächzenden Läden in diesen schwierigen Zeiten am wenigsten gebrauchen.