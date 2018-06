Wie schön, dass es die Poesie gibt in diesen Tagen. Auch wenn es keine Massen sind, die ins Haus des Buches kamen, um Wolfgang Hilbig zu gedenken, ihn zu feiern, der Ende August 74 Jahre alt geworden wäre. In Meuselwitz geboren, lebte er später in Leipzig, dann in Berlin, durfte die DDR verlassen und reiste über Jahre hin und her, aus dem Westen nach Meuselwitz, wo seine Mutter lebte, und zurück.

Der Westen, dessen albtraumhaften Kapitalismus und Konsumirrsinn er in seinem Roman Das Provisorium beschrieb, blieb ihm immer fremd, und die sächsische Heimat zerfiel im wahrsten Sinne des Wortes und nährte in ihrem Zerfall seine Sprache, sein Werk.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Und die Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller, die Hilbig kannte, las aus seiner Erzählung Die Flaschen , in denen leere Flaschen einen Keller überfluten und dann doch dem vielen gärenden Obst des Gartens nicht Herr werden können ... Nach der Lesung fragte eine Frau aus dem Publikum doch tatsächlich, ob man dieses Bild nicht heute auf die Flüchtlingsströme, metaphorisch und so weiter ... Nein! Können wir nicht und wollen wir nicht! Einen Abend bitte mal nur die Poesie! Nicht doch wieder etwas irgendwo reininterpretieren, einmal nur innehalten, wenn alle Menschen Hilbig oder andere Dichter lesen würden, dann wäre die Welt sicher nicht so, wie sie ist. Ich frage mich oft, ob das wirklich stimmt. Empathie und etwas von der Welt erfahren. Literatur lehrt einfühlen. Sind die Bibliotheken verwaist?

"Nicht neu kann sein was du beginnst / Denn immer nimmst du was die längst gegeben / und gibst es hin", heißt es in Hilbigs Gedicht Blätter und Schatten . Und am Ende unseres Hilbig-Gedenkabends liest die junge Erfurter Dichterin Nancy Hünger aus ihrem wunderbaren Hilbig-Essay Die Stunde der Schatten . Sie ist Hilbig nur im Werk begegnet, nie in persona, so wie ich. Aber Hilbig ist zeitlos.