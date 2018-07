Im vergangenen Jahr wurde den Kritikern während der Kinobiennale von Venedig noch Mafiafolklore serviert (Blutrache, schwarz gekleidete Frauen, Aspromonte-Gebirge), da lief draußen im schönsten Setting schon der echte Film: die Mafia zwischen Viale Santa Maria Elisabetta, der Hauptstraße des Lido, und den Hotels Des Bains und Excelsior.

Jetzt sind die diesjährigen Filmfestspiele gestartet – und er läuft immer noch. Die Ermittlungsakten lesen sich wie ein Drehbuch. In den Hauptrollen: der am Lido ansässige kalabrische Bauunternehmer Saverio De Martino, im Mai festgenommen mit 44 Bossen des Clans Iannuzzi aus dem kalabrischen Lamezia Terme, sowie sein Sohn Antonio, der ebenfalls der Mafiazugehörigkeit verdächtigt wird. In den Nebenrollen: etliche venezianische Lokalpolitiker, darunter der ehemalige Bürgermeister Ugo Bergamo, gegen den wegen Korruption ermittelt wird, sowie einige Glasbläser aus Murano. Möglicher Titel: Andromeda (so hieß die Polizeiaktion), Untertitel: Der Schatten der Bosse über dem Lido (Titel des venezianischen Lokalblatts Gazzettino am Tag von De Martinos Verhaftung).

Antonio, der Sohn, ist Betreiber exklusiver Lido-Strände sowie diverser Restaurants, darunter La Pagoda, die beliebte Location für Premierenfeiern. Getreu der Dramaturgie eines Mafiafilms fiel De Martino junior nach der Verhaftung seines Vaters die Darbietung der genretypisch tränenreichen Verteidigungsrede zu: "Wir sind aus Lamezia nach Venedig gekommen, weil mein Vater Opfer eines Attentats der ’Ndrangheta wurde – jetzt wurde er zum Opfer des italienischen Staates." Ermittler und abtrünnige Mafiosi sehen das naturgemäß etwas anders: Der Versuch, De Martino zu ermorden, habe stattgefunden, nachdem dieser 700.000 Euro Erpressungsgeld des Clans in die eigene Tasche gesteckt habe. De Martino habe den Boss Iannuzzi und etliche andere Clanmitglieder in Venedig beherbergt, dem Boss die Flucht nach Irland ermöglicht und mit ihm Geschäfte betrieben. Saverio De Martino könne als organischer Bestandteil des Clans betrachtet werden, die Ermittler betonten die "anormale Geschwindigkeit, mit der es der kalabrischen Familie gelang, sich in den sozioökonomischen Kontext Venedigs zu integrieren, dank Bau- und Immobiliengeschäften von beträchtlichen Ausmaßen".

Schön auch die Sätze eines abtrünniges Mafiosos: "Die Welt ist ein Dorf. De Martino konnte die Ausschreibungen für diese großen öffentlichen Aufträge nur für sich gewinnen, weil er in der lokalen Politik war." Etwa der Umbau des Hotels Excelsior einschließlich eines kleinen Feuers (die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung) oder De Martinos Lieblingsprojekt, das Mega-Einkaufszentrum "Parco delle Rose", das ungeachtet der tatkräftigen Unterstützung etlicher venezianischer Politiker vorübergehend auf Eis gelegt wurde: "technische Probleme". Noch vor einem Jahr klagte De Martino junior, dass der Lido ein kleines Monte Carlo werden könne, indes fehle es an Stadträten mit dem richtigen Unternehmergeist. Gesagt, getan: Antonio De Martino wurde Spitzenkandidat einer Wählerliste für die Gemeindewahlen. Zum Cliffhanger kam es, als die Anwälte erreichten, dass Saverio De Martino nur zwei Wochen nach seiner Verhaftung wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Die Ermittlungen laufen weiter.

Und was sagt Venedigs neuer Bürgermeister dazu? Nichts, er hat zu viel zu tun – eine Fotoausstellung gegen Kreuzfahrtschiffe verhindern, Gender-Bücher aus den Schulbibliotheken entfernen und gegen Homosexuelle twittern. Fortsetzung folgt. Stay tuned.