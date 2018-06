Sonnenöl – der Begriff erinnert an die fünfziger Jahre, als man von der Gefährlichkeit der UV-Strahlen, von Hautkrebs und seinen Ursachen noch nicht viel wusste. Einen Sonnenbrand ertrug man tapfer, war er doch der Preis für schöne braune Haut ein paar Tage später. Auch Lichtschutzfaktoren (LSF) gab es noch nicht – das Öl fettete lediglich die Haut ein wenig. Noch heute wird oft empfohlen: Die beste Bräune bekommt man, indem man sich einfach mit Olivenöl einschmiert. LSF: 1.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte geriet das Sonnenöl in Vergessenheit, allenfalls Gesundheitsignoranten benutzten es noch. Während die Cremes und Lotionen einen immer höheren LSF bekamen, schützten die Öle nur wenig – wenn überhaupt. Erst seit ein paar Jahren gibt es auch Sonnenöle, die einen Lichtschutzfaktor von 20, 30 oder mehr bieten – und damit die UV-Strahlung der Sonne absorbieren oder reflektieren. Nur diese Öle sind auch für gesundheitsbewusste Sonnenfreunde eine echte Alternative.

Interpretieren wir also die Frage der Woche so: Wird man mit Sonnenöl bei gleichem Lichtschutzfaktor schneller braun als mit Sonnencreme? Da kommen wir zu einer anderen Neuerung der letzten Zeit: Einige Sonnenschutzmittel versprechen eine tiefere Bräune trotz starken Schutzes. Damit sind nicht die sogenannten Selbstbräuner gemeint, die chemisch die oberste Hautschicht einfärben und den Anwender oft ziemlich gescheckt aussehen lassen. Die Hersteller versprechen vielmehr, dass eine Substanz mit ihren Mittelchen tief in der Haut die Produktion des Farbstoffs Melanin fördert, die wir sonst durch die schädliche UV-Bestrahlung anregen – Bräune ohne Reue also.

Eine große Hamburger Firma etwa will in wissenschaftlichen Tests gezeigt haben, dass ein Extrakt aus der Süßholzwurzel diese Wirkung hat. Aber selbst wenn wir der Werbung glauben und Lakritz die Bräune ein wenig steigern sollte – der Stoff ist in allen Produkten dieser Linie enthalten, in der Milch ebenso wie im Öl. Letztlich ist es also Geschmackssache, womit man sich einschmiert, der Bräunungsgrad hängt vor allem vom Lichtschutzfaktor ab.

