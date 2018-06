Das Dasein als Parlamentskorrespondent ist nicht nur ein einziges Zuckerschlecken, sondern auch ein ziemliches Weinschlürfen. Am Mittwoch vergangener Woche stand ich, Weinglas in der Hand, auf dem Sommerfest der Hamburgischen Landesvertretung in Berlin und sprach mit Olaf Scholz über Flüchtlinge. Am Donnerstag stand ich, Weinglas in der Hand, beim Geselligen Abend der SPD-Bundestagsabgeordneten nach ihrer Klausur in Mainz und sprach mit Manuela Schwesig über Flüchtlinge. Am Montag stand ich, Weinglas in der Hand, beim vorwärts- Fest in der Kulturbrauerei und sprach mit dem Berliner Genossen Raed Saleh über Flüchtlinge. Wem das zu viele Feste, zu viele Flüchtlinge, zu viele Sozialdemokraten sind, dem sei ein Geheimnis der politischen Berichterstattung verraten: Die Themen bleiben, nur der Wein wechselt.

Am Dienstagabend wollte ich gerade zu der Veranstaltung "Die Dritte Generation Ostdeutschland – ein Gespräch über genutzte Chancen" aufbrechen, als mir eine vergessene Einladung in die Hände fiel. Kurz darauf stand ich, Weinglas in der Hand, in der NRW-Landesvertretung in Berlin und sprach mit Hannelore Kraft über Flüchtlinge. Das Schöne am Journalistenberuf ist ja, dass wir jeden Tag dazulernen: Für Weißwein bin ich jetzt Experte.