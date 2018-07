Heatmaps kennt man vom Fußball: rote und gelbe Flecken auf dem virtuellen Spielfeld, die anzeigen, welchen Aktionsradius die Spieler hatten, wo sie besonders stark waren. Je dunkler das Rot, desto intensiver ging es während der 90 Minuten zur Sache.

Der jüngste DFG-Förderatlas hat nichts mit Fußball zu tun. Auf das Analysetool der Heatmap setzt er trotzdem und fokussiert somit einen Punkt, der auch in der neuen Runde der Exzellenzinitiative ab 2016 eine Rolle spielen wird: Regionalisierung. Die Heatmap – Deutschlandkarte statt Fußballfeld – zeigt an, in welchen Regionen besonders viele Forschunginstitute ihren Sitz haben, wo es also wissenschaftlich richtig zur Sache geht. Unis in einer forschungsstarken Region dürften mit ihrer Bewerbung bei der Exzellenzinitiative im Vorteil sein, vor allem wenn es weniger Standorte geben sollte. Austausch schafft Elite.

Richtig heiß sind Berlin und sein Umland, gefolgt vom Raum München und dem Ruhrgebiet, mit den Regionen Bochum-Hagen und Dortmund. Mit Blick auf die DFG-Bewilligungen zeigt sich, dass Berlin in der geisteswissenschaftlichen Forschung dem Rest Deutschlands komplett enteilt ist, München in der Biologie führt und das Ruhrgebiet besonders in den Ingenieurfächern stark ist.

Unauffälliger in der Heatmap: Standorte, die von sehr guten, aber dafür wenigen Institutionen leben, wie Aachen oder Heidelberg.

Was die Heatmap auch zeigt: Der Nordosten Deutschlands bleibt eiskalt. Zwischen östlicher Uckermark und Lüneburg, zwischen Rostock und Magdeburg liegt wissenschaftliches Brachland, hier wird quasi nicht geforscht.