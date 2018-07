Der große Tag ist da. Fack ju Göhte 2 kommt in die Kinos, und wer sich an Porno-Slang freut, an grölenden Teenies und dem Prinzip der konsequent phonetischen Rechtschreibung, wird wieder viel Grund zur Freude haben. Was bietet die Fortsetzung des Erfolgsfilms von 2013 noch? Die gleiche Geschichte, aber jetzt als "Klassnfart" nach Thailand erzählt. Auch dort sucht Zeki Müller alias Elyas M’Barek nach einer Diebesbeute, auch dort bringen ihn die Schüler auf den Pfad der pädagogischen Tugend zurück. Außerdem neu im Bild: ein Waisenhaus und das Rotlichtmilieu von Bangkok.

Es ist wie mit den unendlich fortgesetzten Kinderdetektivgeschichten der berühmten Enid Blyton: Der Plot bleibt, nur die Schauplätze wandeln sich ins Exotische. Das Gesetz der Serie ist ohnehin allen Kindern längst bis zum Überdruss vertraut; erst kommt Die Rasselbande, dann kommt Die Rasselbande auf großer Fahrt, dann Die Rasselbande auf dem Mond. Wahrscheinlich wird Fack ju Göhte 3 auf dem Mars spielen. Übrigens bezieht sich der Film zu Recht auf den Dichter. Goethe war selbst ein Meister des Sequels (wie der Fachausdruck lautet): erst Faust I, dann Faust II; erst Wilhelm Meisters Lehrjahre, dann Wilhelm Meisters Wanderjahre.

Goethes Fortsetzungen geizten übrigens ebenfalls nicht mit exotischen Schauplätzen, neben Italien zum Beispiel Himmel und Hölle. So weit ist Enid Blyton leider nicht gegangen – Fünf Freunde in der Hölle, das wäre ein Hit gewesen. Skrupellos in der Fortdichtung und Überbietung vorhandener Stoffe war dagegen Goethes Zeitgenosse Christian Dietrich Grabbe: Er hat sogar Faust und Don Juan in einem Theaterstück zusammengebracht. Bis heute warten wir allerdings vergeblich auf den Film, der die logische Fortsetzung wäre: Don Juan und Faust auf Klassnfart.

Die einzige aktuelle Neuerung des Serienprinzips verdanken wir Frank Plasberg. Mit der Wiederholung seiner Talkshow zur Genderfrage hat er das Sequel erstmals auf das Genre der Fernsehdebatte übertragen: gleiche Besetzung, gleiches Thema, aber jetzt in Form einer Rückschau auf die erste Sendung. Rechtfertigung der Rasselbande wäre ein guter Titel gewesen. Die Rasselbande im Gasometer haben wir ja schon bei Günther Jauch gesehen. Super wäre freilich, wenn sich Elyas M’Barek als Hauptdarsteller für eine ganze Staffel Fack ju Plasberg verpflichten ließe. Höhepunkt würde zweifellos die Folge sein, in der Faust, Don Juan und Wilhelm Meister bei Plasberg im Studio sitzen und hart, aber unfair nach ihren Erlebnissen mit Waisenkindern und Bordellen in Thailand befragt werden.