DIE ZEIT: Herr Gysi, wir wollen mit Ihnen heute einmal nicht über Tagespolitik, über die Linke oder Ihren angekündigten Rückzug vom Fraktionsvorsitz reden, sondern über Gefühle in der Politik.

Gregor Gysi: Aha. Und was soll das?

ZEIT: Was das soll? Das wollen wir uns ja von Ihnen erklären lassen.

Gysi: Na, dann fangen Sie mal an.

ZEIT: Sie sind in Ihrer politischen Laufbahn in besonderer Weise immer wieder von starken Gefühlen umgeben gewesen. Bei Ihrer Abschiedsrede im Juni in Bielefeld sprachen Sie etwa davon, dass Sie entweder geliebt oder gehasst wurden und dass beides anstrengend sei – dass aber die tiefe Zuneigung noch schlimmer gewesen sei als der Hass. Warum das?

Gysi: Weil die tiefe Zuneigung zu so viel Enttäuschung führt. Kurz vor dem Ende der DDR kamen oft Leute zu mir, die mich anfassten und weinten und dachten, ich würde nun alle ihre Probleme lösen. Aber ich wusste, dass ich all diese Wünsche gar nicht erfüllen konnte. Wie sollte ich das denn? Ich bin ja kein Zauberkünstler. Das hat mich regelrecht geschmerzt: zu wissen, dass ich diese Menschen enttäuschen muss.

ZEIT: Nun ist in Deutschland das große Gefühl in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Es gibt Angst, es gibt Hass, es gibt große Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen und noch alle möglichen anderen Emotionen. Wie fühlt sich unser Land derzeit für Sie an?

Gysi: Das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben, das überfordert mich. Die Hilfsbereitschaft ist natürlich wunderbar. Zugleich gibt es auch ein großes Gefühl der Verunsicherung. Ich glaube, dass wir in Deutschland derzeit eine Situation haben, in der viele nicht mehr verstehen, was da eigentlich läuft und wie es weitergeht.

ZEIT: Würden Sie sagen, die Angst hat in letzter Zeit zugenommen?

Gysi: Ja. Und zwar die abstrakte Angst, nicht die konkrete. Sehen Sie mal: Dort, wo viele Menschen muslimischen Glaubens leben, wird in der Regel nicht rechtsextrem reagiert. Die Proteste sind eher dort, wo keine Muslime leben und Verunsicherung und abstrakte Angst herrschen. Die Menschen verstehen auch nicht, wie kommt es zum "Islamischen Staat", was will der eigentlich? Sie können sich nicht richtig erklären, was da wieder in der Ukraine los ist, warum Weltpolitik nicht funktioniert, warum wir nun angeblich alle Banken retten müssen und keinen anderen Weg finden und so weiter ...

ZEIT: Wie muss denn die Politik auf so eine Situation reagieren? Eher mit dem Kopf oder mit dem Gefühl?

Gysi: Ich kann den Leuten die Gefühle natürlich nicht nehmen, das ist nicht die Aufgabe der Politik. Deren Aufgabe ist Aufklärung. Die Politik sollte sich nur sehr begrenzt von Gefühlen leiten lassen. Nehmen Sie das Verhältnis von Russland und den USA: Dass die Gefühle zwischen Putin und Obama nicht stimmen, ist ja offenkundig. Aber das darf kein Grund sein, nicht miteinander zu sprechen und keine Lösungen zu finden.

ZEIT: Aber die abstrakte Angst in der Bevölkerung, die Sie beschrieben haben, kann man als Politiker ja nicht ignorieren. Die steckt sonst andere an. Wie geht man damit um?

Gysi: Aufklärung ist das wichtigste Mittel, um Angst abzubauen. Man kann zum Beispiel klarmachen, dass es in der Geschichte immer Völkerwanderungen gab und dass Flüchtlingswellen auch eine Bereicherung sind. Wären die Hugenotten nicht aus Frankreich vertrieben worden, hätten wir heute keine de Maizières in Deutschland. Man kann auch deutlich machen, dass jedes Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden, und dass wir sowieso Menschen von draußen brauchen, um dieses Land einigermaßen aufrechtzuerhalten. Dann müsste sich unsere Regierung aber auch einmal dazu äußern, was die tieferen Ursachen der Flüchtlingsströme sind. Die beschlossene Einmalzahlung für das nächste Jahr geht zwar in die richtige Richtung, ist aber nicht ausreichend und löst die strukturellen Probleme der Flüchtlingshilfe nicht. Dafür müsste der Solidaritätszuschlag auf alle Bundesländer gerecht verteilt werden. Das verändert dann auch die Gefühlswelt der Menschen.

ZEIT: Wir wollen jetzt aber nicht über Flüchtlingspolitik diskutieren, sondern über Emotionen.

Gysi: Ich habe Sie ja gewarnt vor dem Gespräch! Ich bin für Emotionen nicht wirklich zuständig.

ZEIT: Sie haben Putin und Obama erwähnt und gesagt, deren Gefühle sollten keine Rolle spielen – in der Praxis tun sie es aber doch. Oder etwa nicht?

Gysi: Nun ja, Politiker sind Menschen, deshalb haben sie natürlich auch Gefühle. Und sicher gibt es Personen, mit denen man lieber zusammenarbeitet als mit anderen. Das darf aber im politischen Geschäft keine große Rolle spielen. Sie können nicht als Bundeskanzlerin sagen: "Den mag ich nicht so, da fahre ich seltener hin." Es könnte höchstens sein, dass man seine Zeit miteinander anders verbringt.

ZEIT: Inwiefern?

Gysi: Mit einer Person, die Ihnen unsympathisch ist, besprechen Sie nur die anstehenden Sachfragen und begrenzen den Kontakt auf das Nötige; mit einer anderen Person weiten Sie den Termin vielleicht etwas aus und gehen noch zusammen essen.