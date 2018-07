Zicklein, meck, Tischlein, deck. Ein Märchen wollen wir erzählen, aus der Heimatstadt der Brüder Grimm. Dort scheint das Wünschen noch zu helfen. Anno 2013, als in Berlin nach epochaler Zeit- und Geldverplemperung endlich kein Flughafen eröffnet wurde, begann Kassel seinen beiden Olympiern eine Akropolis zu errichten. Geplante Bauzeit: zwei Jahre. Kosten: 20 Millionen. Und siehe, die Grimmwelt steht wunschgemäß, pünktlich und hellergenau.

Nicht dass Jacob und Wilhelm Grimm in Kassel bislang obdachlos gewesen wären. 1785 und 1786 in Hanau geboren, wuchsen sie in Steinau an der Straße auf, wo ihr Vater Amtmann war. Der Vater starb, die Mutter schickte die unzertrennlichen Brüder 1798 ans Lyceum Fridericianum nach Kassel. Dort lebten sie, mit Unterbrechungen, mehr als drei Jahrzehnte an sechs verschiedenen Adressen, allerdings niemals in dem kleinen Palais Bellevue an der Schönen Aussicht 2. Diese Rokoko-Schatulle barg bis dato Kassels Brüder-Grimm-Museum, ein knarrendes Asyl der literarhistorischen Versenkung. Kuschelig war es, leider nicht barrierefrei und mit seinen strengen Schauvitrinen wenig geeignet für Kinder. Auch Konservatoren seufzten über das unklimatisierte Haus mit allzu vielen Fenstern. Papier hasst Sonnenlicht.

Jetzt erhebt sich nahebei das neue Domizil der Grimms. Einst residierte auf dem Weinberg der Rüstungs- und Lokomotivfabrikant Henschel. Am 22. Oktober 1943 starb Alt-Kassel im Feuersturm der Weltkriegsbomben. Der Hügel, seither unbebaut, verkam zum Schwulenstrich und Drogentreff. Nun pflanzten dort die jungen Aachener Architekten Kilian Kada und Gerhard Wittfeld einen verklinkerten Quader aus Gauinger Travertin. Sanft wächst der Muschelkalk aus dem Weinberg und begipfelt ihn mit einem Terrassendach. Weit schaut man in die Fulda-Aue, bis zum Hohen Meißner.

Zwei Ebenen hat das Haus. Treppen und Schrägen führen in Seitengänge, Nischen und Kavernen. Grimms Märchen lassen sich süffig präsentieren, doch davor haben die Kuratorinnen Annemarie Hürlimann und Nicola Lepp die Germanisten platziert. Jedem Buchstaben des Alphabets gehört ein Raum, jeder Raum versinnlicht einen Begriff aus dem Deutschen Wörterbuch, von "Ärschlein" bis "Zettel". 600.000 etymologische Belegzettel erstellten die Grimms und ihre Exzerptoren-Helfer. 1838 begann das Titanenwerk. Wilhelm schaffte bis zu seinem Tode 1858 den Buchstaben D. Jacob war bis "Froteufel" – Dämon – gekommen, als er 1863 starb. Erst 1961 erschien die 380. und letzte Teillieferung des Deutschen Wörterbuchs, das nun 330.000 Stichwörter umfasste. Endgültig abzuschließen ist es so wenig wie die Sprache selbst.

Ganz bestimmt haben die Grimms die Arbeit am Deutschen Wörterbuch unterschätzt, sagt Grimmwelt-Direktorin Susanne Völker. Sie glaubten anfangs, sie könnten es vollenden, und das wär’s dann.

Frau Völker, man denkt an ein anderes Riesenwerk des 19. Jahrhunderts: den Kölner Dom. Er wurde fertiggestellt, hat aber ständig Reparaturbedarf. Auch der Dom diente der einheitsdeutschen Ideologie. Waren die Grimms vorstaatliche Nationalisten?

Sie suchten deutsche Volksidentität, von unten, in der Verwurzelung. Sie betrieben ihre Sprach- und Kulturforschung vor dem Hintergrund der Romantik. Deren Grundgedanke ist, bei aller Abgrenzung, der Allzusammenhang der Dinge.

Aber ist das noch zu vermitteln? Der landläufige Wortschatz schrumpft drastisch, die Sprache versimpelt. Die Welt wird zwangsvisualisiert, doch Frau Völker meint, Grimms Märchen überstünden den Medienwechsel. Ihre Grundkonflikte seien universal: Gut und Böse, Faulheit oder Fleiß, Glücksverlangen, Kampf gegen Übermächte, Sieg der kindlich klaren Moral.