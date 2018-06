Javier Marías, seit "Mein Herz so weiß" einer der meistgelesenen Autoren der Gegenwartsliteratur, ist ein bohrender Erkunder der dunklen Seite der menschlichen Seele. In seinem neuen Roman "So fängt das Schlimme an", der nach dem Tod Francos spielt, geht es um die Frage, was das Schlimme im Leben ist: die Leichen im Keller, über die seit dem Ende der Franco-Diktatur niemand mehr spricht, oder der private Betrug, der das Gefühlsleben vergiftet? Der Roman erscheint am 24. September.

DIE ZEIT: Im Zentrum Ihrer Romane steht die Menschenbeobachtung: Was geht in den Köpfen der Figuren vor und was ist wirklich geschehen.Wir täuschen uns über die Welt, aber auch in Bezug auf uns selbst gibt es keine Gewissheit.

Javier Marías: Einer der Gründe, warum wir Romane lesen, hat genau mit Ihrer Frage zu tun: Im wirklichen Leben und auch in Geschichtsbüchern kann alles, was du sagst, zurückgewiesen, geleugnet oder widerlegt werden. Der eine Historiker sagt: Mit der Schlacht von Waterloo verhielt es sich wie folgt – schon kommt der nächste Historiker, erhebt Einspruch und erklärt: Falsch, es war anders, ich habe neue Briefe von Napoleon entdeckt! Das gilt aber auch für den Alltag: Morgens in der U-Bahn beobachtest du, wie ein Mann einen anderen schlägt. Voller Empörung erzählst du das im Büro. Da taucht ein weiterer Zeuge dieser Szene auf und sagt: Ja, der eine Mann hat den anderen geschlagen. Aber du bist zu spät zugestiegen, um zu sehen, was dem vorausging.

ZEIT: "Man ist immer zu spät", heißt es in Ihrem neuen Roman.

Marías: Und nichts ist ganz und gar und unwiderruflich wahr, immer kann noch ein neuer Zeuge hinzutreten. Der einzige Ort, an dem das nicht so ist, sind Romane! Sie sind zwar fiktiv, dafür wissen wir, dass hier endlich einmal etwas ganz und gar, vollständig erzählt ist. Es kann keiner kommen und sagen: "Einspruch, Herr Flaubert, das stimmt nicht, Madame Bovary starb nicht so, wie Sie es behaupten!" Madame Bovary wird für immer so sterben, wie Flaubert es aufgeschrieben hat.

ZEIT: Wir müssen also lernen, mit der Ungewissheit zu leben.

Marías: Nicht einmal deine eigene Geschichte kannst du mit Gewissheit erzählen. Wie heißt es gleich im ersten Absatz von Dickens’ David Copperfield: "Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat, und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam." Selbst für die eigene Geburt ist man auf Aussagen anderer angewiesen.

ZEIT: In Ihren Büchern geht es auch um die Frage, was das Böse ist. Menschen fällen ständig moralische Urteile über andere, aber es scheint fast unmöglich zu sein, aufrichtig gegen sich selbst zu sein.

Marías: Der Mensch ist groß darin, seine eigenen Lügen zu glauben. Die reine Bosheit, die von sich selbst weiß, ist nicht sehr verbreitet. Üblicherweise tun wir erst das Böse und finden danach Rechtfertigungen dafür. Schauen Sie nur die IS-Terroristen an. Ich glaube, manche Menschen genießen es, Grausamkeiten zu begehen, aber sie suchen doch zuerst einen Rechtfertigungskontext, der ihre Grausamkeit legitimiert und belohnt. In Bürgerkriegen ist das ähnlich. Davon handelte meine Romantrilogie Dein Gesicht morgen: Viele Leute, die furchtbare Dinge im Spanischen Bürgerkrieg verübten, hätten das nicht getan, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Er war die Gelegenheit, die sie zu Mördern oder Folterknechten machte.