Vor einigen Jahren hing am Schwarzen Brett eines Berliner Freibads ein Zettel mit folgendem, in jäher Handschrift verfasstem Text: "Bin hässlich, wohne Schlange, suche Freund. Gudrun".

Um die Extravaganz von Gudruns Partnersuchstrategie voll zu erfassen, muss man wissen, dass mit "Schlange" im Berliner Stadtjargon ein berühmt-berüchtigter Sozialwohnungsbau in der Schlangenbader Straße im Stadtteil Wilmersdorf bezeichnet wird. Es handelt sich um einen sage und schreibe 600 Meter langen, terrassenförmigen Riegel, der über einen Autobahntunnel hinweg errichtet wurde. Wer in der Schlange wohnt, hat viel Lärm, viel Wachschutz, viel Beton um sich, lebt räumlich eng und finanziell wohl eher klamm.

Gudruns Zettel hing nur eine Woche. Diese Frist hatte offensichtlich genügt, um Gudrun in die Arme des Ersehnten zu führen. Gudruns fehlender Zettel ließ allerdings eine stattliche Anzahl Enttäuschter zurück, die das Schwarze Brett des Freibads nun ihrerseits betexteten. "Hallo Gudrun, hätte dich gern kennengelernt, bist du noch frei?" – "Gudrun, wo bist du? Warte am Sprungturm, rote Badehose, Jürgen". – "Gudrun! Melde dich! Schlange kein Problem!" Aus dieser Episode lässt sich zweierlei folgern.

Erstens: Eine gewisse Fülle von Nachteilen kann die gleiche Anziehungskraft erzeugen, die ansonsten die Fülle von Vorzügen verspricht. Denn Gudrun, diese Meisterin rhetorischer Direktheit, wusste ja genau, was sie tat, als sie zwei entscheidende Minuspunkte – Hässlichkeit plus Sozialbauexistenz – zur Summe ihrer Selbstdarstellung addierte. Wer Gudruns Zettel las, sah auch sofort die Berlinerin vor sich, wie sie echter nicht sein kann. Nur in einer Stadt, deren Ehrgeiz darin besteht, den Rekord an verkorksten Baustellen zu halten, kann eine Frau auf die Idee kommen, Männer mit der Aufzählung ihrer Mängel anzulocken.

Zweitens: Die öffentliche Berliner Zettelprosa sucht weltweit ihresgleichen. Das Beschriften von Zetteln macht den Berlinern keiner nach. Der zugezogene Berliner Joab Nist, von seiner Ausbildung her Kulturwissenschaftler, hat sich auf das Zettelphänomen spezialisiert. Er geht durch die Stadt und fotografiert die kuriosesten Zettel. Daraus wurde erst ein Blog Notes of Berlin, dann ein Buch, jetzt noch ein Buch. Sein Titel ist ein Zettelzitat: Heute geschlossen wegen gestern. Joab Nist kommentiert nicht. Er lichtet nur ab. Hier eine klitzekleine Auswahl:

"Vorsicht! Alter Mann spuckt vom Balkon."

"Öffnungszeiten: Offen ist, wenn offen ist. Zur Zeit ist zu:)"

"Dieser Laden ist gegen Erdoğan."

"Liebe Kunden, liebe Prenzelberger! Ich boykottiere diese Zeitumstellung. Renate. Zoofachhandel."

"Du elender Fahrraddieb. Das Karma soll dich ficken!" Ursula März