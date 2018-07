Man könnte sich darüber wundern, dass es so ein Buch nicht schon längst gibt. Oder sich einfach freuen, dass es nun da ist: ein kluger und sehr unterhaltsam geschriebener Ratgeber für alle jungen Menschen, die in dem klassischen Liebesmodell, in dem Mann Frau begehrt und vice versa, irgendwie keinen Platz für sich sehen. Im Buch heißen sie kurz LGBT*, was für Lesbian Gay Bisexual Transgender und alles andere (dafür das Sternchen) steht. "Krass!", jubelt das Buch also allen LGBT*s zu. "Ein Buch über euch in der Schulbibliothek!"

Das mit der Schulbibliothek bleibt abzuwarten. Dazu müsste es How to Be Gay an den besorgten Eltern vorbeischaffen, die nicht müde werden, auf die Verdrehung biologischer Tatsachen hinzuweisen, die ein Sprechen über Homo- und Transsexualität angeblich mit sich bringt. Offensichtlich ist man in der englischen Heimat des Autors nicht viel weiter als hierzulande, wo die Schulen höchst zögerlich beginnen, die Liebe nicht mehr ausschließlich am Musterfall von Mann und Frau zu erörtern. Dawsons Buch richtet sich nun an alle, die darunter leiden, dass das heterosexuelle Begehren quasi als biologische Werkseinstellung vorausgesetzt wird. "Man hat euch heterosexuellen Sex als Normalität verkauft, damit sich fünf Prozent der Bevölkerung abartig fühlen."

How to Be Gay befasst sich mit diesem Gefühl des Abartigseins. Beziehungsweise mit dessen Abschaffung. Im Guardian schrieb Dawson neulich, dass sich jedes Kind in seiner Umgebung und in seiner Haut sicher fühlen solle. Dass das nicht so selbstverständlich ist, wie es klingt, weiß er, der als Jugendlicher unter Mobbing litt und seine Homosexualität deshalb lange versteckte, aus eigenem Erleben. Das robuste Selbstbewusstsein, das sich der Autor erkämpft hat, will er jetzt weitergeben.

Erst einmal wird geklärt, wie man überhaupt merkt, dass man schwul ist oder lesbisch oder transgender; wozu diese Begriffe dienen und warum Schubladen auch Vorteile haben; wie Klischees funktionieren und warum sie so schädlich sind. Indem Dawson sie einordnet, nimmt er ihnen ihr Mobbingpotenzial. Die Mechanismen der Diskriminierung zu durchschauen ist nämlich schon der erste Schritt zur Gegenwehr. Nebenbei wird der Leser mit hilfreichen Argumenten gegen religiös motivierte Einwände und sonstige Vorurteile gegen Homosexuelle munitioniert.

Der Autor kommt dabei ohne platte Aufmunterungssprüche und Polemik aus. Sein Ton ist witzig und offen, wie der eines erfahrenen und zuverlässigen Freundes, wie ihn jeder gern hätte, zumal in einer Phase des Lebens, die von Identitätsunsicherheiten geprägt ist wie keine andere. Volker Oldenburg hat ihn ohne anbiedernden Jugendslang ins Deutsche übertragen. Und weil Dawson zwar viel über das Leben als schwuler Mann, weniger aber über die Gefühlswelt einer Transsexuellen sagen kann, zitiert er häufig aus Gesprächen mit Menschen, die nicht ins heteronormative Bild passen – die einzige plausible Weise, über Vielfalt zu schreiben.

Sehr konkret und unverdruckst widmet er sich ganz basalen Fragen: Wie spreche ich jemanden an? Wie wird daraus eine Beziehung? Wie organisiert man sein Coming-out? Wie geht Sex zwischen zwei Frauen? (Hier springt eine Gastautorin ein.) Ausführlich widmet er sich Pornos, Sex-Partys und Sex-Apps – Themen, zu denen sich Jugendliche bei den Erwachsenen in ihrer Umgebung selten Rat holen.