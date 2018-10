1951 im kalifornischen Berkeley geboren, leitete Kent Nagano bereits im Alter von acht Jahren einen Kirchenchor. Er studierte Soziologe und Musik und arbeitete danach eng mit dem von ihm verehrten Komponisten Olivier Messiaen zusammen. Nagano dirigierte in seinen ersten Jahren in Boston, Lyon und Manchester. 1994 debütierte er an der Metropolitan Opera in New York. In Deutschland leitete er zwischen 2000 und 2006 das Deutsche Symphonie-Orchester in Berlin. Anschließend war er Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper. Diese Spielzeit ist seine erste in Hamburg. An der Staatsoper eröffnete er sie am 19. September mit der Aufführung von Hector Berlioz` "Les Troyens".