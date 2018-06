Wer beim Maschinenbauer Trumpf in Ditzingen eine Ausbildung beginnt, kriegt am ersten Arbeitstag einen Würfel aus Stahl in die Hand gedrückt, 30 mal 30 mal 30 Zentimeter, und die Ansage: Mach was draus. Etwas Nützliches. Dazu werden kleine Teams eingeteilt. Und es gibt ein Budget von 300 Euro.

"Wir müssen weg von 'Eisen erzieht, Feilen muss sein'", sagt Andreas Schneider. Er leitet die Ausbildung bei Trumpf, und er hat nichts gegen das traditionelle Handwerk, im Gegenteil. Aber in ihren ersten drei Monaten beim mittelständischen Weltmarktführer geht es für seine Azubis erst mal um etwas anderes. Die Anfänger entwickeln sofort selbst ein Produkt, ein echtes Produkt für einen echten Kunden.

Angehende Maschinenbauer, Elektroniker, Kaufleute, Fachinformatiker und Betriebswirte arbeiten vom Konzept bis zur Übergabe im Team zusammen. Sie entwickeln gemeinsam Ideen, planen, budgetieren, tüfteln und schrauben. So entsteht aus dem Stahlwürfel zum Beispiel eine mobile Einsatzstation für den Arzt im Tierheim, mit integriertem Kühlsystem, Schubladen für Instrumente und einem gefederten Rollwerk.

In diesem September startet der dritte Nachwuchsjahrgang nach Schneiders Reform ins Berufsleben, Andreas Schneider hat sie vor zwei Jahren durchgesetzt. Die Stahlwürfel sind zugleich eine der Antworten auf die Digitalisierung bei Trumpf.

Industrie 4.0, Arbeiten 4.0, Wirtschaft 4.0: Die Schlagworte der Politiker und Verbandsvertreter vermitteln den Eindruck, die deutsche Industrie, besonders der Mittelstand, werde gerade von der Digitalisierung überrollt. Dabei gab es den ersten tragbaren Computer bereits in den 1970ern, das Internet vernetzt auch schon seit gut zwei Jahrzehnten nicht mehr nur die Technik-Avantgarde, selbst die Daten-Cloud verbreitet sich seit über zehn Jahren.

Was genau passiert also gerade? Technologischer Fortschritt ist ein Prozess, aber die Folgen dieser Evolution werden erst so langsam bemerkt: Vier von fünf deutschen Unternehmen, so eine Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), stellen fest, dass die Digitalisierung ihren Weiterbildungsbedarf erhöht. Vielen Betrieben geht es dabei erst einmal darum, die Mitarbeiter mit den neuen Medien vertraut zu machen oder endlich die Buchhaltung zu digitalisieren.

Doch damit ist es nicht getan. Eine Branche, die besonders früh angefangen hat, ihre Lektionen zu lernen, ist der mittelständisch geprägte deutsche Anlagen- und Maschinenbau, der etwa eine Million Menschen beschäftigt und über 200 Milliarden Euro im Jahr umsetzt. In dieser Branche finden sich die Vorreiter wie Trumpf, die eine Blaupause dafür liefern, wie sich Mittelständler intelligent für die digitale Zukunft rüsten.

Ein Missverständnis wäre es, zu glauben, es gehe dabei darum, technologisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Das ist zwar notwendig, reicht aber nicht, um erfolgreich zu bleiben.

Die neuen, digitalen Möglichkeiten verändern die Anforderungen an die Produkte und an die Kundenwünsche. Die Produkte müssen einerseits einfacher zu handhaben sein, andererseits aber immer Komplexeres leisten. Solche Geräte kann kein Fachmann mehr allein entwerfen. Dafür braucht es eine neue, engere Form der Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmen. Experten verschiedener Disziplinen müssen sich austauschen, ihre Kenntnisse zusammenbringen. Es geht weniger um eine technische Revolution als um eine neue Unternehmenskultur.