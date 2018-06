Leipziger Kleingärtner ärgern sich neuerdings über ein Tier, das in der DDR hochgeschätzt war, aber mit dem Staat nicht unterging, dem es als Devisenbringer treu gedient hatte. Die Nutria, auch Biberratte, Sumpfbiber, Schweif- oder Wasserratte genannt, gut sechzig Zentimeter lang und gute zehn Kilo fett, ist ihrem Revier an den Ufern der Elster treu geblieben wie der Kleingärtner auch, verspricht jedoch keinen Nutzen mehr, sondern stört nur noch durch Appetit auf Erdbeeren und ihren Paarungsschrei, der dem Schrei eines Säuglings gleichen soll. Gruselig. Ältere Mitbürger haben mitunter noch einen Nutria im Schrank (der Pelz ist männlichen Geschlechts im Gegensatz zum lebenden Tier), aber so richtig gut verkaufen lässt sich das Fell nicht mehr. Tierschützer sagen ja, man solle generell keinen Pelz tragen.

In der Nachkriegszeit trug man noch gerne Pelz, und die Leipziger Kleingärtner, staatlich ermutigt, züchteten und fütterten (aber nicht mit Erdbeeren) die Nutria im Akkord für den Westexport. In der DDR blieb vornehmlich das Fleisch, manche sagen, es sei fein wie Kaninchen, andere meinen, es schmecke sogar noch feiner, wie Spanferkel. Wenn das stimmt, dann war der sozialistische Staat großzügig zu seinen Häftlingen: Wikipedia zitiert einen Artikel der Bild-Zeitung, die von einem langjährig einsitzenden Frauenmörder wusste, dass auf dessen Speiseplan "Nutria mit Pellkartoffeln" gestanden habe. So etwas gefällt natürlich der Bild-Zeitung.

Und noch immer manchem Leckermaul. Exquisite Metzgereien offerieren mitunter Nutria, ganz gewiefte Westgourmets fahren sogar weit, um direkt beim Hobbyzüchter sich den weichen Braten abzuholen, wie die Süddeutsche Zeitung in einem lesenswerten Beitrag berichtete (Nr. 198/2015). Fleischbeschau ist allerdings gesetzlich vorgeschrieben. Nutria ähneln Ferkeln nicht nur im Geschmack (wenn’s denn stimmt), sondern auch im Trichinenbefall. Übrigens sollte man die Biberratte nicht mit der Bisamratte verwechseln. Letztere lieferte zwar ebenfalls einen schönen Pelz, ist aber viel kleiner und nicht mit den Stachelratten verwandt wie die Nutria, sondern mit den Wühlmäusen. Wer das weiß, ahnt auch, dass Bisamratten bei Weitem schädlicher sind. Sie sind eine echte Plage überall, wo es etwas zu unterwühlen gibt, an Flussufern und Deichen, in den Niederlanden sind schon Fangprämien ausgesetzt worden, bei uns darf man sie ganzjährig abschießen. Man isst sie nicht, und Tierschützer senken ihre Stimme auch nicht weinerlich, wenn es um Bestandsschätzungen geht.

Beide sind aber aus Amerika eingewandert, Nutria aus Süd-, Bisam aus Nordamerika, und beide sind freudig willkommen geheißen worden, als in der Zwischenkriegszeit die Pelzmode im Zenit stand. Was können Tiere dafür, dass man ihr Fell nicht mehr will? Indes war es auch immer stark bearbeitungsbedürftig, man musste bei beiden erst mühsam das Grannenhaar entfernen, um an die wunderbare Unterwolle zu gelangen. Ein Leipziger Kürschner hielt sogar ein Patent für das Verfahren, das Rumpeln genannt wurde. Ein gerumpelter Nutria ist etwas sehr Schönes, Zärtliches auf der Haut. Aber gut. Man soll es ja nicht mehr tragen, wahrscheinlich nicht einmal erwähnen. Schwer zu sagen allerdings auch, was den Tieren selbst besser gefällt: als Erdbeerfutterer und Deichzerwühler gehasst und getötet zu werden oder als Pelzlieferanten geliebt und getötet zu werden. Wahrscheinlich ist den Tieren die Anerkennungsfrage egal; das unterscheidet sie zu ihrem Glück von den Menschen.

