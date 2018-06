In den Ferien besuchen ZEIT-Autoren wichtige Orte der Hochschulen. Vorlesungen des letzten Semesters gibt es unter www.zeit.de/hoersaal



Unten im Foyer sitzen noch einige Studierende über ihren Papieren, oben im Mathematischen Institut der Georg-August-Universität zu Göttingen ist es still. Vorlesungsfreie Zeit.

Unsere Kolumne findet also einen leeren Hörsaal vor, in dem nichts vorgetragen, nichts verstanden wird. Der nur da ist und allenfalls ein Echo enthält, eine gegen null gehende Schwingung dessen, was über die Jahrzehnte hier verhandelt wurde.

"Sitzungssaal" heißt er. Welch nüchterne Bezeichnung für den schönen Raum. Hier kommen alle gern her, und man versteht sofort, warum. Getäfelte Wände, wuchtige Holztische, die an Ort und Stelle zusammengezimmert wurden, denn sie passten nie durch den schmalen Eingang.

Unverrückbar harren sie aus seit 1930, bedeckt von einer grünen Plaste, die zu den ersten Kunststoffen gehört haben muss. Schorfig aufgeworfen ist das Material inzwischen, eingedellt von zehntausend Griffeln, die mitgeschrieben haben, was vorn mit Kreide an die Tafel gezeichnet wurde.

Hier und da ist die Folie aufgeplatzt. In ihren Poren ruhen Krümel. Algebra macht Appetit.

Man sitzt auf hölzernen Stühlen, deren Lehne den Körper umfasst und die Arme stützt. Sie gibt Halt, wenn der Boden der Erkenntnis zu schwanken beginnt.

Zehn mal fünfzehn Meter mag der Saal haben, nicht zu groß, nicht zu klein. Hier lässt es sich postulieren und disputieren. An den Seiten Stiche und Gemälde, die Großen des Fachs. Gauß und Euklid, Archimedes und Pythagoras, Thales, Fibonacci, Fermat. Sie dachten schon abstrakt, als die Welt noch konkret war.

Durch hohe Fenster strahlt der Tag hinein, die Wärme auch. Es sind Doppelfenster, einfach verglast; wir öffnen sie und blicken in den Garten hinunter, auf die verwaisten Tische im Schatten der Bäume. Sonst sind sie von Lehrenden und Lernenden umlagert. Formeln werden im Grünen geschmeidig. Mathematik braucht ja nur Stift und Papier.

Die Fenster müssten gestrichen werden. Sie halten nicht mehr dicht. Im Herbst drückt der Wind kleine Pfützen hindurch.

Ja, dieser Raum hat eine Aura, aber sie ist bedroht. Moderne Lichtleisten hat man an die Kassettendecke getackert, sieht furchtbar aus. Als Behältnis zum Eintunken der Schwämme dient ein mit Wasser gefüllter Waschmitteleimer, die Marke steht noch dran: Astrein AS 37.

Auch die Tradition ist fragil. Göttingen galt in den zwanziger Jahren als führend in der Mathematik. Kaum war das neue Haus bezogen, jagten die Nazis alle "undeutschen" Forscher davon. Viele retteten sich nach Amerika.

Sollte das Institut irgendwann umziehen: Ohne diesen Saal und seine Geschichte würde ihm etwas fehlen.