Vier Buchstaben können recht ergiebig sein. Im finalen Zug des ZEIT-Scrabble-Sommers 2015 bedurfte es nicht mehr, um auf solide 55 Punkte zu kommen. HOAX lautete der auf L1–L4 zu platzierende Begriff, den uns genau 330 Teilnehmer vorschlugen. Diese "(durch E-Mail verbreitete) Falschmeldung", wie der Duden erläutert, bildete gleichzeitig ein schmuckes Mauerwerk mit den Wörtern OS, AM und XI.

Dieter Kästner aus Frankfurt gewann mit diesem Zug die Einladung zum ZEIT-Scrabble-Turnier, das im November im Maritim-Hotel Magdeburg ausgetragen wird. Einen weiteren Startplatz haben wir unter jenen 120 Mitspielern ausgelost, die nun die Höchstpunktzahl von 639 Zählern auf dem Konto haben. Elisabeth Löckener auch Bocholt heißt die Glückliche. Und wer gewinnt die Luxuskreuzfahrt auf der "Mein Schiff 1"? Mit einem gedachten Trommelwirbel dürfen wir bekannt geben: Die Reise geht an Ute Schumacher aus Bobenheim am Berg.

Die 20 Duden-Wörterbücher sowie die von Mattel zur Verfügung gestellten Spiele verschicken wir in den nächsten Tagen. Ob auch Sie bald Post von uns erhalten, entnehmen Sie bitte der Auflistung unten auf dieser Seite.

Es gehört zu den Traditionen des Scrabble-Sommers, zum Schluss auf die skurrilsten Vorschläge der vergangenen Wochen einzugehen. So haben uns die LAHMENTE, die SHITECKE, das ÖKOEIS, die ÖREKISTE und die EMSLYRIK zwar durchaus belustigt, sie waren aber nicht zulässig und brachten ihren Verfassern leider null Punkte. Ebenfalls traditionsgemäß bedanken wir uns für die vielen Gedichte, die uns von Lesern übermittelt wurden – wie das folgende aus der Feder von Else F.: "Auf dem Weg der Flucht nach vorn find ich als blindes Huhn ein Korn. SAXONE nenn ich diese Sorte. Weniger wert sind diese Worte: ATHOS, HAXEN, TEXTES. Diese drei sind unter dreißig. SAXONE richtig? Ach, was weiß ich ..."

Preise und Gewinner:

Eine Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 1", dem ersten Wohlfühlschiff von TUI Cruises, von Singapur über Port Klang, Langkawi, Phuket und Penang zurück nach Singapur gewinnt Ute Schumacher aus Bobenheim am Berg. Sie reist in einer Verandakabine, "Premium Alles Inklusive", An- und Abreise von und nach einem deutschen Flughafen, Termin 2. bis 9. Dezember 2015.

20 Universalwörterbücher von Duden

Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500.000 Stichwörtern. Weil Scrabbeln noch mehr Spaß macht, wenn man die Bedeutung der Wörter kennt. Gewinnen konnte nach neun Wochen ZEIT-Scrabble-Sommer jede gültige Einsendung.

9-Mal ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche haben wir unter den Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 16. ZEIT-Scrabble-Turnier verlost, das vom 8. bis zum 15. November 2015 im Maritim-Hotel Magdeburg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension und Turnierteilnahme.

Folgende Mitspieler erhalten in den nächsten Tage Post von uns – und ein Exemplar des Duden-Universalwörterbuchs:

Rainer Attig, Ettlingen; Joachim Brach, Frankfurt; Jochen Cuntz, Berlin; Jürgen Ehlers, Witzeeze; Gabi Freund-Rein, Berlin; Klaus Geide, Göttingen; Wilfried Hahn, Tiny (Kanada); Udo Hinkel, Karlsruhe; Bernd P. Laufs, Saarbrücken; Gerd Mainzer, Königswinter; Elsa Müller-Spielmann, Wiesbaden ; Anne Reitz, Ochtendung; Rolf Schenek, Flein; Yvonne Slipek, Rathenow; Marija Svajger, Hamburg; Siegfried Tuchborn, Schwalmtal; Renate Villarreal, Neu-Ulm; Angela Wehling, Ulm; Malena Wilhelmi, Hamburg; Angelika Wrzesinsky, Remshalden

Ein Scrabble-Spiel haben gewonnen:

Irene Abele, Denkendorf; Jürgen Bogisch, Zwickau; Claudia Brugger, Weinsberg; Gabi Delseith, Simmern; Wolfgang Feldberger, Kesswil; Thomas Gehrmann, Mannheim; Andreas Gläsle, Düsseldorf; Hans Heller, Köln; Heiner Kaiser, Jena; Annette Loeven, Frankfurt am Main; Jan Meißner, Linnich; Ursula Pahlitzsch-Schwarz, Freiburg; Sabine Robin, Weilheim i. OB; Bettina Schenk, Mannheim; Gerd Steinbock, Lübeck; Anja Tackenberg, Neuss; Monika Unrein, Warstein; Stephanie Walter-Keuenhof, Hamburg; Gitta Werp, Dülmen; Inez Wolf, Köln