Wenn die Weltlage mal wieder besonders kompliziert erscheint und alles immer unbegreiflicher wird, verfallen nicht nur Normalbürger jenem die Hirne vernebelnden rhetorischen Überbietungswettbewerb. Gerade kluge Köpfe und professionelle Zeitdiagnostiker beklagen dann in sich rasch radikalisierendem Vokabular irgendein "Versagen" (der Kanzlerin, der politischen Klasse, Deutschlands, Europas, der UN) oder gerne auch einen riesigen "Skandal" wovon auch immer, wofür es von Vorteil ist, dass der Mensch seit dem Sündenfall ziemlich skandalös ist. Moralische Empörung tritt an die Stelle analytischer Erklärung, weil sie billigen Applaus auch von jenen verspricht, die es aus Bequemlichkeit nicht so genau wissen wollen.

Laut kommen ja auch gerne soziologische oder philosophische Großtheorien daher, die behaupten, den Zustand der Welt zu erklären; Riesenprobleme verlangen schließlich nach Riesendeutungen. Meist offenbaren sie sich jedoch als Scheinriesen wie Herr Tur Tur in Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: Je näher man ihnen kommt, desto kleiner werden sie. Der Frankfurter Soziologe Tilman Allert ist klug genug, der Scheinriesenhaftigkeit zu entgehen. Im Gegenteil: Seine kurzen, oft zuerst in der FAZ erschienenen Feuilletons machen das Kleine groß – ganz in der Tradition von Georg Simmel, Siegfried Kracauer und Adornos Minima Moralia. Das Verschwinden des Pudels aus dem öffentlichen Raum und die unübersehbare Präsenz des Mopses diagnostiziert Allert ebenso, wie er das Nationaltypische an Jil Sanders minimalistischer Mode analysiert, im Unterschied zur "quirlig anarchistischen Kombinatorik der Prada-Entwürfe". Der Soziologe weiß um die Kindheitsmuster des Orangina-Geschmacks und unseres modernen Kaffeegenusses: "Wer Latte Macchiato trinkt, trinkt schon den Kaffee, der die Milch hinter sich gelassen hat, aber bleibt der Milch treu, die doch keine mehr ist." Er schildert den kometenhaften Aufstieg des Elder Statesman in unseren Demokratien und die heute übliche "Tischflucht" bei der alltäglichen Nahrungsaufnahme im Gehen oder Stehen. Einfach mal wieder ruhig, genau und ausführlich hinschauen: So kommt man den Tiefenströmungen unserer Weltlage auch an den vermeintlichen Oberflächen immer noch am besten auf die Spur.