Am 10. Dezember 2012 startete die Séléka, ein Bündnis von vier muslimischen Rebellengruppen, ihren blutigen Angriff auf die Zentralafrikanische Republik. Nach und nach nahm sie das gesamte Land ein und erreichte am 24. März 2013 die Hauptstadt Bangui. Gegen 10 Uhr an diesem Tag drangen Séléka-Kämpfer auch in die Station des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes JRS ein, deren Leiter ich war. Über Monate mussten wir alle möglichen Formen von Erpressung und Nötigung erdulden.

Im Herbst 2013 bildeten sich unter dem Namen Anti-Balaka militante christliche Selbstverteidigungsgruppen, um Vergeltung für die Verbrechen der Séléka zu üben – und die Krisensituation wurde noch schlimmer. Während der gesamten Zeit war die Sicherheitslage so schlecht, dass die verschiedenen NGOs nicht mehr in der Lage waren, der Bevölkerung wirksam beizustehen.

Jeden Tag trieben Leichen auf dem Ubangi-Fluss – die Körper von Menschen, die in den Stadtvierteln ermordet worden waren, ohne dass man ihre Mörder irgendwie zur Rechenschaft zog. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember eskalierte die Situation: Die Séléka beschloss, sich an den Anti-Balaka zu rächen. Hunderte von Leichen säumten die Straßen. Es wurde weiter geplündert.

Am 6. Dezember 2013 ist Bangui wie ausgestorben. Ich beschließe hinauszugehen, um der Katastrophe persönlich ins Auge zu sehen, auch wenn ich weiß, dass ich dadurch mein Leben riskiere. Trotzdem mache ich mich auf den Weg in das städtische Krankenhaus, um die Verwundeten zu besuchen. Die Menschen liegen zusammengedrängt am Boden. Ich gehe in das Leichenschauhaus: zwei Räume voller Leichname. Ich bin allein. Wegen des unerträglichen Gestanks kämpfe ich mit Brechreiz.

In diesem Moment beschließe ich, die Leichen zu fotografieren. Seit geraumer Zeit war ich immer wieder Zeuge entsetzlicher Szenen geworden. Meine Freunde in Spanien hatten mich gebeten, ihnen zu erzählen, was hier geschah, denn in den Nachrichten wurde nirgends darüber berichtet. Aus Unkenntnis schickte man auch nicht das notwendige Geld, mit dem die große Not hätte gelindert werden können. Ich schwöre mir, alle meine Informationen weiterzugeben und alles zu riskieren, damit diese Situation Namen und Gesicht erhält.

Die Fotos der Gräuel schickte ich an befreundete europäische Journalisten, doch ihre Vorgesetzten wollten nicht, dass sie veröffentlicht werden. Auch meine Vorgesetzten wollten es nicht. Sie befürchteten für sich selbst oder für uns Vergeltungsmaßnahmen oder Anzeigen, denn die Bilder waren äußerst grausam.

Dabei sind Vergeltungsmaßnahmen in einem gescheiterten Staat wie diesem, in dem die übergroße Mehrheit der Bevölkerung weder Ausweispapiere besitzt noch in irgendeinem Register verzeichnet ist, praktisch unmöglich.

Das Risiko aber, das wir eingehen, wenn wir die Fotos nicht veröffentlichen, ist klar zu beschreiben: Wenn niemand über das Ausmaß der Katastrophe Bescheid weiß, werden internationale Hilfeleistungen nicht rechtzeitig eintreffen. Allein in Bangui haben wir es bei einer Gesamtbevölkerung von 600.000 Menschen mit 413.000 Vertriebenen zu tun, für die keinerlei Hilfe bereitsteht. Sie halten sich an mehr als 65 Orten auf, größtenteils in Kirchen.

Inzwischen versuchen 12.000 UN-Soldaten für die Sicherheit im Land zu sorgen, und eine Übergangsregierung hat Präsidentschaftswahlen angekündigt. Aber immer wieder kommt es zu Kämpfen, sterben Menschen. Noch immer wartet die Zentralafrikanische Republik auf Hilfe – und auf Frieden.

Aus dem Spanischen von Bettina Engels. Jaime Ignacio Moreno Rexach ist Jesuit und Direktor der Fundación Hogar de San José in Gijón, Asturien.