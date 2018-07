Nun, da wir alle Kuratoren geworden sind, sucht man nach Plattformen jenseits des schnöden Instagram, um zu verkünden: Ich bin ein Individuum. Das Auktionshaus Quittenbaum hat eine im Angebot: Es ist eine Vitrine, 1925 von Marcel Breuer entworfen (Schätzpreis 1.500 bis 1.800 Euro). Hier lässt sich der wohlkuratierte Individualismus geschmackssicher hinter Glas präsentieren.

Die Vitrine verrät den Architekten in Breuer, zwei Kuben stapelte er zu einem Wolkenkratzer aus Glas und schwarzem Holz. Darin ließen sich mit großer Liebe zusammengetragene Objekte angemessener in Szene setzen, als sie etwa, in Plastikkisten gestapelt, vermodern zu lassen. O hätte man bloß die Wohnung dazu, nicht nur den Inhalt, sondern die Vitrine selbst angemessen zu würdigen. Eine weitläufige Altbauwohnung etwa, mit Decken, so hoch, dass darunter ein ganzer Turm russischer Zirkusartisten Platz fände, dessen Spitze, der kleine Dmitri, mit seinen Fingern den wohlerhaltenen wilhelminischen Stuck berühren könnte. Oder, besser noch, ein Loft, groß und weit. In dessen Mitte, wie der Monolith in Stanley Kubricks Space Odyssey: die Vitrine. Gerne darf man sich bei ihrem Anblick die Paukenschläge aus Also sprach Zarathustra dazudenken.