Inhalt Seite 1 — Grelle Erkenntnisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf unserer kleinen Forschungsreise, die sich mit verlorenen Festival-Akkreditierungen und den damit einhergehenden mentalitätspsychologischen Erkenntnissen befasst, sind wir inzwischen auf dem Lido di Venezia angekommen. Auch hier ist der erste Schritt zu einem neuen Kinoausweis eine polizeiliche Verlustanzeige, für die man sich in eine würdevoll gealterte Villa mit verwildertem Parkplatz begibt. Bei 35 Grad und drückend feuchter Luft erinnern ihre abgeblätterten Räume an ein britisches Kolonialgebäude in Neuguinea um 1880. Der Ventilator summt, eine Ecke ist schwarz von Mücken, aus der Wand quellen spaghettihaft verschlungene Kabel. Man glaubt einen Spinnwebfaden zwischen dem Bildschirm und der Stirn des Polizeibeamten zu sehen, der eine gefühlte Ewigkeit lang mit einem einzigen Finger den Namen und die Adresse der wartenden Journalistin eingibt.

Man kann sich einer fast kindlichen Wiederentdeckungsfreude nicht erwehren, wenn man später auf der Leinwand italienischen Polizisten mit – wertfrei gesprochen – ähnlich ausgeruhten Bewegungsabläufen begegnet. Etwa in dem Film A Bigger Splash des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino. Tilda Swinton spielt eine Rocksängerin, die sich mit ihrem Freund auf der italienischen Insel Pantelleria erholen will. Nacktes Sonnenbaden, erotische Schlammbäder, Sex im Swimmingpool, was Künstler halt so machen. Als ihr ehemaliger Lebensgefährte (Ralph Fiennes) samt halbwüchsiger Tochter (Dakota Johnson) in die Idylle kracht, ist es aus mit der Erholung. Der Urlaub wird zur Dauerparty, zum Duell der Profilneurosen, zum Kampf der balzenden Hähne und Hennen. A Bigger Splash ist ein Schauspielerfilm, angelehnt an Jacques Derays Klassiker Swimmingpool, in dem ein unfassbar verführerischer Alain Delon einer unfassbar verführerischen Romy Schneider 1969 den Rücken eincremt. Als die sexuellen und psychologischen Spannungen entladen sind, liegt auch im Remake eine Leiche im Pool. Wie sie dahin kam, scheint den zuständigen italienischen Kommissar nicht sonderlich zu interessieren. Vor seiner Polizeistation wurde ein provisorisches Flüchtlingslager aufgebaut, erst am Vorabend sind sieben Menschen vor der Küste ertrunken.

Auch an anderer Stelle drängt das Politische an die Ränder des Films. Bei einer Wanderung in den Bergen stehen die Inselgäste einen Moment lang vor einer Gruppe verstörter arabisch sprechender Männer. Die Begegnung hinterlässt keine weiteren Spuren. Vielleicht sagt die kluge Gleichgültigkeit des Films gegenüber den Flüchtlingen weniger über egozentrische Musiker oder italienische Polizisten aus als über uns. Oder über eine gewisse Universalgelähmtheit, die hin und wieder von Anfällen der Aktivität und Aufmerksamkeit überdeckt wird. Nur einmal sieht man den Kommissar in Aktion: als er ein Autogramm der von Tilda Swinton gespielten Rocksängerin ergattern will.

Die Tatsache, dass gleich mehrere Polizeireviere eine Rolle in den Filmen der 72. Filmfestspiele von Venedig spielen und durch diesen Text geistern, mag dem geschuldet sein, was der französische Dichter Stéphane Mallarmé einmal den Dämon der Analogie genannt hat. Aber sei’s drum. In Rabin, the Last Day, einer dokufiktionalen Ermittlung von Amos Gitai, wird ein nachgestelltes Polizeirevier im doppelten Sinne zum Ort der Erkenntnis. Es ist ein hektischer, aufgeladener, von schreienden, gestikulierenden Menschen erfüllter Raum in Tel Aviv am Abend des 4. November 1995. Vor wenigen Augenblicken wurde der israelische Premierminister Izchak Rabin auf dem Platz der Könige nach einem öffentlichen Auftritt von dem jüdischen Fundamentalisten und Extremisten Jigal Amir erschossen. In der nahe gelegenen Polizeistation wird der Attentäter erkennungsdienstlich behandelt. Als eine junge Polizistin Amirs Fingerabdrücke nehmen will, fordert er die Behandlung durch einen männlichen Beamten – was ihm verwehrt wird.

Rabin, the Last Day ist der Versuch, das gesellschaftliche, kulturelle, soziale Klima hinter einem politischen Mord zu rekonstruieren. In inszenierten Szenen folgt Gitai der Untersuchungskommission, die die Hintergründe des Attentats aufklären soll. Wie konnte es sein, dass Amir so nahe an den Politiker herankommen konnte und die üblichen Sicherheitsmaßnahmen geradezu systematisch unterlassen wurden? Bodyguards, Fotografen, Sicherheitschefs, Chauffeure, Polizisten werden verhört. Ein bürokratisch argumentierender Staatsanwalt wird in die Mangel genommen. Es stellt sich heraus, dass er Morddrohungen fundamentalistischer Rabbis gegen den Premier unterschlagen hat.

Es ist ein bestürzender Film. Er zeigt, wie aus einem Klima des Hasses mit drei Pistolenschüssen eines Fanatikers ein irreversibles Weltereignis wird. In einer Archivaufnahme sieht man Demonstranten, die Schilder mit Fotos von Izchak Rabin in Gestapo-Uniform tragen und jubelnd zu seiner Ermordung aufrufen, während der Likud-Politiker Benjamin Netanjahu vor ihnen eine Rede hält.