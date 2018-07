Nun ist er also doch ganz oben angekommen. Rolf Buch ist seit Montag Vorstandschef eines Dax-Konzerns. Rolf wer? Nicht viele Menschen kennen ihn, und noch weniger kennen den Namen des Konzerns, den er führt: Vonovia. Der Name ist neu, erfunden. Vonovia hieß früher Deutsche Annington und davor Viterra, es ist ein Immobilienkonzern, dem mehr als 300.000 Wohnungen in Deutschland gehören.

Dass Buch der Chef dieses Unternehmens werden könnte, hätte er selbst vor einigen Jahren wohl kaum für möglich gehalten. Nach dem Studium hatte er beim Medienkonzern Bertelsmann angefangen – aber nicht dort, wo es glitzerte, beim Fernsehen oder im Zeitschriftengeschäft, sondern in der Sparte für Industriedienstleistungen. Sie heißt Arvato, und ausgehend vom Druckereigeschäft, hatte die Arvato seit den neunziger Jahren eine wilde Mischung aus Geschäften aufgebaut. Man verwaltete das Bonusmeilensystem der Lufthansa, verschickte Handys für Telekommunikationskonzerne und Massen-Mailings – und stieg ins Geschäft mit Rabattkarten ein. Am Ende machte die Arvato sogar Abrechnungen für Google. Es war ein kaum beherrschbares Konglomerat.

In dieser Zeit gehörte Buch zur Seilschaft der späteren Bertelsmann-Chefs Gunter Thielen und Hartmut Ostrowski. Ostrowski erzählte einmal, wie er in den neunziger Jahren ein marodes Unternehmen in Frankreich übernahm und dann einen seiner Besten schickte, um daraus ein Geschäft zu machen. Es war Rolf Buch. So war es immer wieder. Buch wurde gebraucht. Buch lieferte. Daher erschien es natürlich, dass er im Januar 2008 zum Chef von Arvato aufrückte. Ausgerechnet da bekam seine Karriere einen Knick, der Maschinenbauingenieur hatte keine Fortune. Er ist eher ein stiller Mensch, als Manager rastlos und, wie er selbst sagt, ein "quengeliger Geist", der andere mit Ideen und Forderungen bestürmt. Aber er ist kein großer Redner und Verkäufer seiner selbst, und weil er in der Weltfinanzkrise die Wachstumsgeschichte der Arvato nicht fortführen konnte, galt er bald als Verwalter des Erbes anderer Leute.

In diesem Moment ist Buch gesprungen. Er wechselte 2013 in die Immobilienwirtschaft, was riskant war, denn er hatte keine Ahnung vom Geschäft – und die Deutsche Annington einen schlechten Ruf. Renovierungen wurden selten erledigt, der Wohnungsbestand rottete vor sich hin, Mieter wurden wie Bittsteller behandelt. Das war schon so, als die Vorgängergesellschaften noch in öffentlicher Hand waren, aber es wurde noch schlimmer, als vor rund zehn Jahren Finanzinvestoren das Ruder übernahmen.

Als Chef der Annington konnte Buch die Finanzinvestoren von einem Börsengang überzeugen, in dessen Zuge sie ausstiegen. So gewann er unternehmerische Freiheit, und mit den Erlösen verringerte er die Schulden. Als Nächstes begann er, die Wohnungen zu pflegen, setzte Hausmeistertrupps ein und kaufte bessere Wohnungsbestände hinzu.

Der Chef des Mieterschutzbundes, Claus Deese, sagt, seit Buch da sei, kümmere sich der Konzern um "Wohnungen, die nicht marode sind, die sich also langfristig lohnen. Dort wird Mieterpflege ernst genommen." Buch habe aber Häuser in schlechten Gegenden verkauft. "Das ist in der Regel nicht im Sinn der Mieter gewesen, denn die Wohnungen gehen teilweise an dubiose Gesellschaften." Auch nehme Buch, wo er könne, mehr Miete. Trotzdem steige die Zufriedenheit der Mieter, weil sie sähen, dass man sich um Probleme kümmere.

Seit dem Börsengang ist der Marktwert der Vonovia von 4 auf 14 Milliarden Euro gestiegen. Deese sagt dem Unternehmen eine gute Zukunft voraus. Angesichts der vielen Flüchtlinge werde der Leerstand bald bei null liegen. Selbst in den schlechten Lagen.