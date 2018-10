Nervös kippeln die jungen Männer und Frauen auf ihren Stühlen. Anspannung im Klassenraum der Handelsschule. Heute ist der wichtigste Tag ihrer Ausbildung zum Textileinzelhändler, bevor sie in ein paar Wochen per Hubschrauber in den deutschen Fußgängerzonen abgeseilt werden, um bei C&A, Zara, H&M, Zara Man, Zara Home und Zara Home Man das Herbstgeschäft zu unterstützen. An der Tafel steht der alte Diepenstedt, seit Jahren Professor für angewandte Einzelhandelsontologie. "Im Prinzip", beginnt er seinen Vortrag, "ist die Arbeit in einem Modegeschäft sehr simpel. Es reicht ein einziger Satz, um den Kundenkontakt zu meistern. Dieser Satz allerdings hat es in sich! Er kann Sie zu Boden drücken unter seinem gedanklichen Gewicht, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Hören Sie also gut zu. Stellen Sie sich vor, ein Kunde kommt zu Ihnen und will wieder irgendwas. Er hat einen Pullover in der Hand, sucht den aber in einer anderen Größe. Oder in einer anderen Farbe sogar! Er kommt völlig ahnungslos, mit offen stehendem Mund und dem dummen Blick eines Huhns auf Sie zu und fragt: 'Gibt es den hier auch in Größe L?!?!!!'" Professor Diepenstedt spricht die Frage- und Ausrufezeichen mit. Kurz stockt er, weil ihm die Erinnerung an eine ferne Vergangenheit durch den Kopf schießt, an seine Frau und die drei blonden Kinder, die er vor Jahren in der Osnabrücker Fußgängerzone verloren hat und seitdem nie wieder sah. Er reißt sich zusammen.

"Also, was tun Sie, wenn Sie sich in so einer Extremsituation befinden? Sie antworten mit einem Satz, der so schlicht wie philosophisch tief ist: 'Nur das, was da ist.' Mehr sagen Sie nicht. Nur diesen Halbsatz. Wenn jemand den Jeans-Onesie mit den schicken Applikationen lieber in Hellgrün haben will, dann sagen Sie?" "Nur-das-was-da-ist!", antworten die Schüler im Chor. "Dieser Satz reicht für Ihren Beruf völlig. Klar, der Kunde weiß nicht, was alles da ist, er hat ja nicht Ihre Inventur gemacht. Aber andererseits weiß er es eben doch: Alles ist da. Und was nicht da ist, ist es nicht. Das große Rätsel der Ontologie!" Für einige Minuten herrscht Stille im Klassenzimmer. Professor Diepenstedt ist zufrieden. Er hat seinen Schülern vermittelt, was sie wissen müssen. Nächste Woche erklärt er ihnen noch, wie man selbst die allerfreundlichste Kundenfrage mit einem "Guten Tag erst mal!?!" kontern kann. Dann sind sie bereit für den Einsatz. Diepenstedt schließt die Tür hinter sich. Er denkt an seine Familie in der Osnabrücker Fußgängerzone. Jahre hat er gebraucht, um den Verlust zu verarbeiten. "Nur das, was da ist", murmelt er leise. Alles andere eben nicht.