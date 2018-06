Eine meiner frühesten Erinnerungen an ein weltpolitisches Ereignis ist die Schlacht bei Dien Bien Phu, die im Mai 1954 mit einer vernichtenden Niederlage der Franzosen gegen die vietnamesische Unabhängigkeitsbewegung endete. Ich blies auf dem Heimweg von der Schule in einen verblühenden Löwenzahn und stellte mir vor, die verfliegenden Samen wären französische Fallschirmspringer in Vietnam. Mein Interesse an Politik war als Schüler aber sonst wenig ausgeprägt.

Welche Wucht politische Ereignisse haben können, welche unmittelbaren Auswirkungen auf das konkrete Leben Einzelner, wurde mir zunächst weniger anhand der Lebensgeschichte meiner Eltern, sondern eher an aktuellen Geschehnissen klar: Der Staatsvertrag 1955, vor allem aber der Abzug der sowjetischen Truppen, wurde in der Familie gefeiert. Mein Vater konnte endlich von seinem Büro in der Linzer Spittelwiese über die Donaubrücke nach Urfahr spazieren, das in der sowjetischen Besatzungszone gelegen war. Ein Jahr später, 1956, starb meine Großmutter kurz nach dem Aufstand in Budapest, den sie noch intensiv mitverfolgt hatte.

Und 1968 hatte mich in dem Sinn aktiviert und politisiert, als ich erstmals begriff, dass es noch etwas anderes gab als die herrschenden Verhältnisse der österreichischen ÖVP-Alleinregierung. Plötzlich schien es der Mühe wert, sich zu engagieren. Es war eine Art Erweckungserlebnis.

Irgendwann wurde die SPÖ auf den jungen Revoluzzer an der Uni Innsbruck aufmerksam. Professor Andreae, nach allen Richtungen bestens vernetzt, vermittelte mir 1970 den Auftrag zu einem kleinen Gutachten für den neuen Finanzminister Hannes Androsch über die Einführung der Mehrwertsteuer in Norwegen, womit ich einen Aufenthalt an der Summer School der Universität Oslo finanzieren konnte.

Mitte der siebziger Jahre trat ich dann der SPÖ bei, was weder für mich noch für die Partei von herausragender Bedeutung war. Immerhin war ich über viele Jahre Mitglied einer Arbeitsgruppe des Beirats für Wirtschafts und Sozialfragen, der Sachthemen im Vorfeld der Politik wissenschaftlich aufbereitete, unter anderem über Budgetprognosen und Subventionsabbau. Doch schon nach wenigen Jahren begann meine Entfremdung, insbesondere nach Hainburg 1984.

In diesen Jahren hatte ich einen guten Kontakt zur Leitung der Verbundgesellschaft aufgebaut, die für die Errichtung des Kraftwerks in der Stopfenreuther Au bei Hainburg zuständig war. Nicht zuletzt durch diesen Kontakt wurde mir klar, dass die SPÖ den Kern der Auseinandersetzung überhaupt nicht verstand. Ebenso wie es die ÖVP 16 Jahre davor nicht begriffen hatte, dass es bei den Studentenunruhen um mehr als um aufmüpfige junge Menschen ging, so verkannten nun die Sozialisten die Zeichen der Zeit. Nach meiner Wahrnehmung vertraten die damaligen Eliten fast durchgängig die Meinung, in der Au befänden sich ausschließlich irregeleitete Töchter und Söhne wohlhabender Menschen, die dort die Jagd von Krone- Herausgeber Hans Dichand verteidigen. Dabei wusste niemand, ob Dichand dort überhaupt eine Jagd besaß.

In einer Radiosendung hörte ich den späteren Sozialminister Josef Hesoun, damals Chef der mächtigen Bau-HolzGewerkschaft, wie er die Räumung der Au mit allen Mitteln forderte – in einem Ton, der mich eher an das Argentinien unter Perón erinnerte: "Dann müssen wir die Sache eben selbst in die Hand nehmen." Auf ein ähnliches fundamentales Missverständnis der Vorgänge lässt der berühmte Spruch von Anton Benya schließen, dem damaligen Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Ihm war erklärt worden, dass diese jungen Menschen in Hainburg für den Erhalt der Biodiversität kämpften. Seine Reaktion: "Was, für die Gelsen?"

Die SPÖ begriff es also schlicht nicht, dass nach den Wiederaufbaujahren und dem Wachstumsmantra sich die Bedürfnispyramide der Gesellschaft zu ändern begann. Dass Bundeskanzler Sinowatz dann die Reißleine zog, war im Rückblick sehr weise.