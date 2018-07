Winzig ist die Welt, die Guillermo Srodek-Hart liebt – und fast immer vollgestopft. Zehn Jahre lang ist der Fotograf durch die argentinische Provinz gereist und hat kleine Läden abgelichtet: Schustereien, in denen sich die Schuhe bis zur Decke stapeln, Lebensmittelgeschäfte oder eine Fahrradwerkstatt. Der Putz fällt in Brocken von der Wand, doch das Werkzeug hängt ordentlich aufgereiht, über 100 Zangen, Feilen und Schraubenschlüssel. Es sind Orte ohne Glamour, aber voll Hingabe ans eigene Handwerk. Für die Menschen, die hier arbeiten, sagt Srodek-Hart, sind die Läden "ihr Platz in der Welt. Sie definieren ihr Leben durch das, was sie tun und wo sie es tun." Doch auch in Südamerika verschwinden solche Geschäfte immer mehr – einige der Läden existieren mittlerweile nur noch auf den Fotos in diesem Bildband.