Der Flachbildfernseher im großen Wohnzimmer und der Laptop müssten weg. Der Rest könnte bleiben, wollte eine Filmproduktion Michael Rutschkys Wohnung als Location verwenden, um das Ambiente Westberliner Intelligenzboheme der siebziger Jahre nachzustellen. Genauso sah es damals aus: simple Bücherregale neben ein paar Gründerzeitmöbeln, schwarze Ledercouch, Teppiche von schwer definierbarem Wert. Rutschkys Mietwohnung, die er 1984 in einer ruhigen Kreuzberger Nebenstraße bezog und seitdem behielt, überrascht mit einem Déjà-vu-Erlebnis.

Für einen kurzen Moment verleitet es zu der Fantasie, auch der Hund, der zur Begrüßung angewetzt kommt, gehöre zur Originalausstattung. Das ist natürlich Unsinn, aber ganz abwegig insofern nicht, als Michael Rutschky und seine Frau, die 2010 verstorbene Publizistin Katharina Rutschky, ihr Leben tatsächlich immer mit Cockerspaniels teilten. Dieser ist der vierte in der Serie. Der dritte, sagt Michael Rutschky, "war das Letzte, was ich mit meiner Frau teilte". Er sagt es nebenhin, im selben Ton unauffälliger, gleichwohl entschiedener Selbstverständlichkeit, mit dem er zwei Stunden später die Auskunft "Ich bin nicht einsam, ich habe sehr gute Freundschaften" in die Unterhaltung flechten wird. Dieser Ton lässt sich auch als dezente Bitte verstehen, ihm weitere Auskünfte zu der Frage, wie sich das Alleinsein nach einer vier Jahrzehnte währenden, nach außen hin geradezu siamesisch wirkenden Ehe gestaltet, nach Möglichkeit zu ersparen. Es ist ja auch nicht Witwer-, sondern Autorschaft der Anlass des Gesprächs. Gerade ist ein neues Buch von Michael Rutschky erschienen.

Manches daran wirkt erstaunlich. Zunächst der mit über 400 Seiten recht stattliche Umfang, den man von Rutschky, dessen vielgliedriges Werk die Grenze vom soziologisch bilanzierenden Erzählen zur genuinen Belletristik nie überschritt, nicht unbedingt erwartet hätte. Mitgeschrieben lautet der Titel, Die Sensationen des Gewöhnlichen der Untertitel, was auf das Genre der Alltagschronik schließen lässt. Auf einen klassischen Rutschky also. Denn der Mann, dessen Erscheinungsbild – rappelkurzer Haarschnitt, schwarzes Hemd über schwarzem Shirt – sich ebenfalls den Launen der Mode verweigert, mag eine Reihe philologischer Schriften verfasst haben, sein intellektuelles Kerngeschäft ist und bleibt das Hochrechnen von Alltagsbeobachtungen zur Mentalitätsdiagnose.

Zwei Sittenstudien ihrer Zeit machten ihn ja auch bekannt: Erfahrungshunger aus dem Jahr 1980 und Wartezeit von 1983. Sie beerbten die Schule Siegfried Kracauers und Walter Benjamins und wurden ihrerseits von der Kinderschar der Zeitgeistliteratur beerbt. Im neuen Jahrtausend wurde es dann etwas stiller um Michael Rutschky. Bis 2012 das Merkbuch erschien. Von den fünfziger bis in die siebziger Jahre hinein hatte Rutschkys Vater, Angestellter einer Wirtschaftsprüfungsfirma, jede Bewegung, jede Reise, jeden Kostenpunkt seiner Tätigkeit, ja seines Lebens in kleinen Heften notiert. Jahre später holt der Sohn sie hervor und entwickelt aus den minimalistischen Mitteilungen eine glänzende Kulturgeschichte der jungen Bundesrepublik. Dieses Merkbuch las sich auch deshalb interessant, weil es zugleich Rutschkys persönliche Vorgeschichte als Autor erläuterte. Er war der Sohn eines Buchhalters des Alltäglichen und wurde, ein nicht weit vom Baum fallender Apfel, ein Ethnograf des Alltags. Wo die Notizen des Vaters 1973 enden, setzt nur ein paar Jahre später Mitgeschrieben ein. Denn bei diesen 400 Seiten handelt es sich um Rutschkys Notizen aus der Zeit von 1981 bis 1984.

"Hier", sagt Michael Rutschky und stellt einen gerade mal handtellerhohen, dunkelgrünen Karteikasten auf den Tisch, "ist alles drin." Er klappt den Deckel auf, ein chronologisch gereihtes Konvolut hauchdünner, leicht vergilbter Blätter kommt zum Vorschein. Auf jedem Blatt steht oben links in winziger Schrift das Datum, darunter der jeweilige Eintrag des Tages. Als er den Karteikasten zu befüllen anfing, lebte Michael Rutschky in München. Eine seltsame Vorstellung. Man kann sich Rutschky ohnehin kaum aus seiner Kreuzbergexistenz weg-, aber in die Bayernmetropole der Franz-Josef-Strauß-Ära besonders schlecht hineindenken. Die Befremdlichkeit der Kulisse wird allerdings noch übertroffen von der des Angestelltendaseins, Rutschky arbeitete nämlich als Zeitschriftenredakteur. Zuerst bei der Monatszeitschrift Merkur, dann bei Transatlantik, dem legendären, von Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore erfundenen Paradiesvogel der damaligen Pressefauna, der von Beginn an etwas höher zielte, als er flog. Mit mondänem Schöngeist allein ist noch kein Heft zum Monatsanfang fertig geworden. Es braucht auch die Arbeiter der Ebene, Redakteure genannt, und als diese fungierten der ehemalige Suhrkamp-Lektor Karl Markus Michel und eben Michael Rutschky.

"Keine so ganz glückliche Zeit", sagt Rutschky und grinst, um den Euphemismus zu betonen. Es war wohl eine ausgesprochen unglückliche Zeit, und der Autor, der sich zum Arbeiten vom Spätnachmittag an auf die Ledercouch lümmelt und nebenbei den Fernseher laufen lässt, an einem Büroschreibtisch so passend platziert wie ein Fisch auf dem Trockenen.

Die Transatlantik-Episode, von Rutschky zugunsten des Risikos, sich als freischaffender Autor durchzuschlagen, 1982 beendet, stellt nur ein Element des Alltagspanoramas von Mitgeschrieben dar. Der Chronist dokumentiert das Speiseangebot von Gastwirtschaften und die Dialoge von Tischnachbarn. Er resümiert die zahlreichen Ehe- und Beziehungsdramen, inklusive zeittypisch exzessiver Beziehungsgespräche seines Bekanntenkreises. Er heftet den anatomisch kühlen Blick auf die Körper von Großstädtern, die sich von der neuen Sittenfreiheit ermuntert fühlen, den geringsten Sonnenstrahl für ein Nacktbad auf den Wiesen des Isarufers zu nutzen. Er lässt Freunde auftreten, von denen einige, wie der langjährige Merkur-Herausgeber Kurt Scheel, bis heute enge Freunde sind. Mit Scheel, erzählt Rutschky, "telefoniere ich jeden Donnerstag. Dann gehen wir das Kinoprogramm durch und entscheiden, was wir uns anschauen." Demnächst Mission: Impossible.