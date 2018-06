DIE ZEIT: Herr Scheele, in schwierigen Zeiten freuen sich die Bürger, wenn ihnen die Entscheidungsträger vermitteln, dass sie alles im Griff haben. Unsere Leser würden sich sicher auch freuen. Tun Sie ihnen den Gefallen?

Detlef Scheele: Ja, ich finde, das können wir. Ich will gerne einräumen, dass wir von der Hand in den Mund leben, wie allenthalben in Deutschland. Aber wir haben die Lage im Griff, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Aber das lässt sich gegenwärtig nicht ändern.

ZEIT: Und Bilder aus einer Hamburger Erstaufnahme, wie sie gerade zu sehen waren, mit Menschen, die auf dem Fußboden schlafen, sind ein Teil dieser Lage?

Scheele: Wenn an einem Wochenende 600 Menschen kommen, dann gehört es zur Normalität, dass es sehr, sehr, sehr beengt ist. Und Flüchtlinge müssen wissen, dass sie willkommen sind, aber dass wir nicht die Standards bieten können, die sie sich wahrscheinlich erhofft haben.

ZEIT: Wie wollen Sie die Menschen über den Winter bringen, die jetzt in Zelten leben oder in den Messehallen, die sie bald verlassen müssen?

Scheele: In anderen Hallen. Am Höltigbaum in Rahlstedt haben wir jetzt eine Lagerhalle gekauft. Wir hätten nicht gedacht, dass wir zu solchen Maßnahmen greifen müssen. Aber Hallen sind besser als Zelte. Sie sind jedenfalls trocken und warm und bieten Schutz vor dem Erfrieren. Außerdem bauen wir nach wie vor Unterbringungen, bis zum Jahresende knapp 11.500 Plätze. Da bauen wir nicht nur Containerdörfer oder Modulhäuser, sondern so, dass man darin richtig wohnen kann. Das ist eine Riesenkraftanstrengung.

ZEIT: Und das reicht für alle?

Scheele: Wir haben die Flüchtlinge, die wir aus Zelten und der Messe rausholen müssen, und die, die noch kommen werden. Dann muss man die Gebäude dagegenrechnen, die sicher fertiggestellt werden. Und dann gibt es ein unbekanntes Delta, weil die Zahl ankommender Menschen steigt und wir improvisieren müssen. Die Zahl der Schutzsuchenden verlangt allen alles ab.

ZEIT: Wir haben uns im Arbeitsamt nach Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und Erziehern erkundigt, und die Antwort war: Wer aus diesen Berufsgruppen jetzt noch keine Arbeit hat, der hat ganz andere Probleme. Wer soll all die Unterkünfte betreuen, die Sie planen und bauen?

Scheele: Wenn wir eine Unterkunft in Betrieb nehmen, haben wir nicht sofort die volle Ausstattung an Sozialpädagogen. Aber bisher finden wir sie. Das ist auch nichts Neues. Beim Ausbau der Krippen und Kitas ist uns auch gesagt worden: Wir kriegen keine Erzieher. Das haben wir aber durch Ausbau der Kapazitäten in den Erzieherfachschulen hinbekommen. Man wird sich nach der Decke strecken müssen, und man wird auch andere Berufsgruppen nehmen müssen.

ZEIT: Welche?

Scheele: Es gibt doch Leute, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sich in Sportvereinen oder sonst wo ehrenamtlich engagiert haben und in der Lage sind, eine Flüchtlingsunterkunft zu betreiben. Ich habe Lehramt studiert und bin heute Senator, also: Es geht doch vieles!

ZEIT: Unterbringung ist das eine, Menschen in Arbeit zu bringen das andere. Was weiß man über die Qualifikation der Zuwanderer, die zu uns kommen?

Scheele: Nichts.

ZEIT: Der Erste Bürgermeister sagt: Ein Drittel ist sehr gut qualifiziert, bei einem Drittel gibt es Probleme, und um ein Drittel muss man sich besonders kümmern. Wie kommt er darauf?

Scheele: Man kann davon ausgehen, dass es nicht die Unterschichten sind, die aus Syrien hierher unterwegs sind. Man braucht Geld und Durchhaltevermögen, um den Weg hinter sich zu bringen, darum glaube ich, dass der Bürgermeister recht hat. Aber ich weiß nicht, wie es mit den Flüchtlingen aus anderen Ländern ist. Diese Dritteltheorie ist eine Vermutung, die in der Wissenschaft vorherrscht. Kann sein, dass es stimmt, aber wir haben keinen empirischen Befund.

ZEIT: Vor zwei Jahren waren 60 Prozent aller Asylbewerber ohne jede Qualifikation, das weiß man aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Gibt es Hinweise, dass sich das inzwischen geändert hat?

Scheele: Das mag sein, aber ich möchte erst mal abwarten, wen wir vorfinden. Wir starten jetzt unser Programm "Work and Integration for Refugees". Der erste Schritt ist, in die Einrichtungen zu gehen und zu einem ersten Beratungsgespräch einzuladen, notfalls auch abzuholen. Auf einem ganz einfachen Niveau müssen wir herausfinden: Sind sie alphabetisiert, haben sie eine Ausbildung oder gar mehr?