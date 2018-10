Als der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron kürzlich eine grundlegende Erneuerung der Europäischen Währungsunion forderte, erfolgte die Reaktion aus Berlin postwendend. Keine Chance hätten seine Ideen, hieß es im Kanzleramt, und im Bundesfinanzministerium zog man sogar in Zweifel, dass Macron überhaupt in der Position sei, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten.

Ganz Europa diskutiert die Lehren aus der Krise, und Deutschland blockiert – das ist der Status fünf Jahre nach dem Ausbruch der Misere. Wie konnte es so weit kommen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich gedanklich noch einmal an den Ausgangspunkt der Krise zurückversetzen. Aus deutscher Sicht geriet Europa damals in Schwierigkeiten, weil die Konstrukteure der Währungsunion dem Haftungsprinzip nicht ausreichend Geltung verschafft hatten. Weil die Investoren darauf vertrauten, dass am Ende die Europäische Zentralbank (EZB) oder die deutschen Steuerzahler das System stabilisieren, konnten sich Staaten und Privathaushalte in Südeuropa hemmungslos verschulden.

Durch die Krisenpolitik – so sehen es zumindest Angela Merkel und Wolfgang Schäuble – ist die gemeinschaftliche Haftung sogar verstärkt worden. Es gibt jetzt einen europäischen Rettungsfonds, die EZB kauft im großen Stil Staatsanleihen auf, und künftig können auch Banken aus der Gemeinschaftskasse saniert werden. Deshalb ist in der Bundesregierung die Bereitschaft sehr gering, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten, etwa durch ein einheitliches Budget, wie es Macron vorgeschlagen hatte, oder durch eine europaweite Einlagensicherung für die Bankkunden, die Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einführen will.

Erst wenn die Euroländer bereit sind, Souveränität abzugeben und sich gemeinsamen europäischen Regeln zu unterwerfen – so sieht man es im Kanzleramt und im Finanzministerium –, sind die Voraussetzungen für eine weitere Vergemeinschaftung von Haftungsrisiken gegeben.

Durch die jüngste Eskalation der Krise in Griechenland fühlt sich die deutsche Seite noch bestätigt: Mit ihrem Konfrontationskurs habe die Regierung in Athen die Banken des Landes innerhalb weniger Monate komplett ruiniert – es sei politisch nicht vermittelbar, dass für derartige Fehlentscheidungen deutsche Sparer aufkommen müssten.

Diese Lesart steht in einem scharfen Kontrast zu der französischen Interpretation der Krise, derzufolge Europa vor allem daran krankt, dass zu wenig Mittel zur Abwehr spekulativer Attacken oder konjunktureller Schieflagen in einzelnen Mitgliedsländern zur Verfügung stünden. Aus dieser Perspektive kehrt sich die Logik gewissermaßen um: Wenn die griechischen Einlagen europäisch abgesichert worden wären, hätten die Griechen ihre Konten nicht geräumt und die Wirtschaft des Landes wäre in einer besseren Verfassung.