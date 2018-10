Ich habe einen Fauxpas begangen. Es ging um eine frittierte Teigtasche mit Hühnchenfüllung.

In Rio bestellt man so etwas gerne: in einem der typischen Straßenlokale, an der Theke, zu einem starken, süßen Kaffee. Außer die Teigtasche ist uralt und stinkt, wie in diesem Fall. "Entschuldigung, die Teigtasche ist uralt und stinkt, ich hätte gerne was anderes", sagte ich.

Der Mann hinter der Theke schaute mich an. In seinen Augen spiegelte sich Entsetzen. Mein Thekennachbar nahm mich zur Seite: So dürfe man das nicht machen. Entweder, man esse seine Teigtasche tapfer auf, oder man lasse sie liegen. Oder, drittens, man wähle den für Rio de Janeiro ortsüblichen Weg.

Den ortsüblichen Weg?

Mein Nachbar wendet sich dem Verkäufer zu. "Hallo, mein großer Freund! Kommen Sie doch mal her zu mir! Alles klar bei Ihnen? Mein Freund hier, der Deutsche, mein Gott, der hat vielleicht einen Geschmack für Teigtaschen! Der will sie weich, frisch, am liebsten noch warm, einen Sinn für Leckereien hat dieser Typ, was? Jetzt tun Sie ihm, mein großer Freund, doch einen richtig großen Gefallen. Gönnen wir ihm doch was ganz Tolles! Nehmen Sie diese Teigtasche hier mal weg, und bringen Sie ihm die gebackenen Tintenfische!"