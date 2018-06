Inhalt Seite 1 — Zu spät für die Rebellion? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sobald es im Kino ein bisschen düster oder beklemmend wird, ist das Wörtchen kafkaesk nicht weit. Gerne wird es als Universaletikett auf seltsame, schräge oder auch einfach nur komplexe Filmwelten geklebt, so, als müsse die Gedankenwelt des Prager Versicherungsangestellten für alles und erst recht unsere mangelnde Beschreibungskraft herhalten.

Natürlich könnte Franz Kafka nichts ferner sein als die Preisverleihung der Filmbiennale von Venedig, die jedes Jahr vergeblich versucht, den glitterigen Stil einer Show aus Silvio Berlusconis Privatfernsehen abzuschütteln. Und doch schien über der Vergabe der venezianischen Löwen an zwei lateinamerikanische Filme ein Kafka-Text zu schweben: Brief an den Vater, in dem der Schriftsteller die Wesensverschiedenheit zwischen seinem Vater und sich beschreibt. Hier der verängstigte, einsame, schwächliche Sohn, da der despotische, jähzornige, kraftvolle Erzeuger, der den Sprössling schon durch seine Anwesenheit zu zermalmen scheint. Solch übermächtige Patriarchen gibt es auch in den Filmen Desde allá – From afar von dem Venezolaner Lorenzo Vigas und in El Clan von dem Argentinier Pablo Trapero. In beiden Filmen ist der Alte "der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz", wie es bei Kafka heißt. Auch hier haben die Söhne den Kampf mit dem Vater schon verloren, glauben sich aber immer noch im Ring. Und in beiden Geschichten ist die gewalttätige Vaterfigur kaum von der Tatsache zu lösen, dass sie in Gesellschaften spielen, die von Diktatoren regiert wurden oder werden.

El Clan, Gewinner des Silbernen Löwen für die beste Regie, spielt Anfang der achtziger Jahre in der noch jungen argentinischen Demokratie. Der Vater Arquímedes, ein ehemaliger Scherge der Diktatur, entführte früher Studenten, Oppositionelle, Gewerkschaftsführer und versteckte sie vor ihrer Ermordung in seinem Haus. Nun bringt er wohlhabende Argentinier in seine Gewalt, erpresst Lösegeld und tötet sie dennoch, alles mit der gleichen Routine. In El Clan ist die Autorität des Vaters mit den stahlgrauen Augen und dem marmornen Gesicht so allumfassend, dass Ehefrau, Töchter und Söhne sie verinnerlicht haben. Niemand zeigt eine Reaktion, wenn beim gemeinsamen Abendessen die Hilfeschreie der eingesperrten Opfer dumpf durch die Mauern des Hauses dringen. Immer tiefer führt die Kamera in die geschlossene Vaterwelt. Von der heimeligen Küche gleitet sie über die Treppe hinab in den Keller, wo ein Radio das Stöhnen der nächsten Gefangenen überdröhnt. Es ist nicht einfach nur der Keller einer kriminellen Hauptfigur, es ist der Keller der argentinischen Gesellschaft.

Pablo Traperos Film ist eine Studie über die Fluchten und Strategien angesichts einer älteren Generation und deren Gesetzestext der Gewalt. Der jüngste Sohn verschwindet. Der Älteste verlässt das Land, kehrt aber zurück und nimmt wieder Teil an den Verbrechen des Clans. Der Mittlere, Alex, macht mithilfe des Vaters eine Karriere als Rugbyspieler, eröffnet mit dem Lösegeld einen Surferladen. Aber auf seinem Gesicht zeigt sich der Zwiespalt zwischen Gehorsam, Abhängigkeit und innerer Rebellion. "Ich war immerfort in Schande", schreibt Frank Kafka in Brief an den Vater, "entweder befolgte ich Deine Befehle, das war Schande, denn sie galten ja nur für mich; oder ich war trotzig, das war auch Schande, denn wie durfte ich Dir gegenüber trotzig sein (...)."

Man fragt sich, was verstörender ist: die Unterwürfigkeit, mit der der Sohn die geflüsterten Anweisungen zur nächsten Entführung befolgt? Die Abwesenheit jeglichen Unrechtsbewusstseins beim Vater? Oder die Selbstverständlichkeit, mit der die Verbrechen von Seilschaften aus der Diktatur gedeckt werden. In manchen Momenten wirkt der Film, der die Taten des Clans mit Rockmusik unterlegt, wie eine Kinofantasie. Aber seine Hauptfigur ist beklemmend real: Arquímedes Puccio war ein ehemaliges Mitglied der Todesschwadron der Junta. Und genau wie im Film rebellierte sein Sohn Alex gegen den Vater erst, als es schon zu spät war.