Es war Balsam auf die Wunden der Grünliberalen: Ein Rating erkor sie zur wirtschaftsfreundlichsten Partei – und das trotz ihrer Initiative "Energie- statt Mehrwertsteuer". Diese wurde von der Wirtschaft als "wirtschaftsschädlich" eingeschätzt. Und die Wähler schmetterten das Anliegen im Frühjahr mit 92 Prozent Nein-Stimmen an der Urne ab.

Dumm nur, dass das GLP-Trüppchen ausgerechnet in einem Direktvergleich mit den Positionen des Wirtschaftsverbandes Swisscleantech, der sich für "ressourceneffizientes und emissionsarmes Wirtschaften" einsetzt, mäßig abschnitt. Dort an der Spitze: SPler, Grüne und ein paar versprengte CVPler. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, musste flugs eine neue Auswertung her: Im Parlamentarier-Ranking des gleichen Verbandes schnitten die Grünliberalen hervorragend ab. So geht das mit den Ratings.

Nehmen wir den Gewerbeverband: Dort ist die Abschottungspartei SVP das Wirtschaftsfreundlichste, was dem Land passieren kann. Müsste man sich darüber so lange die Augen reiben, bis die Verwunderung weg ist, wäre man blind.

In einem anderen Rating landet Adrian Amstutz, die alternde Berner Antwort auf Richard Gere, auf dem zweitbesten Platz, in einem anderen auf dem zweitletzten. So macht Relativismus Freude! Auch das Rating-Märchen von einem Linksrutsch machte dieser Tage die Runde. Wer die Grafik etwas genauer ansah, konnte daraus nur lesen, dass der Rechtsrutsch der vorhergehenden Legislatur ein wenig korrigiert worden ist: Es war eine relative Aussage, keine absolute.

Nichts Neues also in diesem Wahljahr? Nicht ganz. Aufhorchen ließ mich, dass komplett sinnfreie Rating-Kategorien die Runde machen. Zum Beispiel "Vorstoßeffizienz". Gemessen wird das Verhältnis zwischen angenommenen und abgelehnten Vorstößen. Klingt gut, ist aber völliger Käse: Nehmen wir einen Parlamentarier, der keinen Vorstoß eingereicht hat. Er bekommt den Wert null – und liegt damit automatisch im Mittelfeld. Dorthin zwangsversetzt werden auch jene, die – sagen wir – zwei Dutzend gute Vorstöße auf der Halde haben, die noch nicht behandelt wurden. Gleichauf finden sich diejenigen, die exakt jeden zweiten Vorstoß durchbringen. Die Erfolge werden von den Misserfolgen quasi aufgefressen. Die Effizienz: null.

Man findet keinen Funken Inhalt in der Zahl. Hier wird gemessen, weil man etwas zum Messen braucht. Mein Vater, Fernsehtechniker, hätte trocken bemerkt: "Wer misst, misst Mist."

Noch absurder ist eine Studie, die den politischen Einsatz für Behinderte bewertet. Weil das beauftragte Büro die Videoaufnahmen zu den ständerätlichen Abstimmungen nicht auswerten mochte, wurde ein kompliziertes Mechano eingerichtet. Basierend etwa auf der Anzahl von Vorstößen und Wortmeldungen zum Thema – aber ungeachtet deren Stoßrichtung. Der Extremfall geht so: Wer benachteiligen will und das gleich mehrfach und lautstark tut, erhält Top-Werte. Wer hingegen Behindertenanliegen in Abstimmungen unterstützt, aber kein Aufhebens darum macht, fällt als vermeintlicher Behindertengegner ab.

Anita Fetz lebt als SP-Ständerätin und Unternehmerin in Basel.

Hier treibt es der Relativismus auf die Spitze. Denn die Botschaft lautet nur noch: Der Inhalt ist total egal, solange man die Ratings verkaufen kann. Oder anders gesagt: Traue nur einem Rating, das du selber frisiert hast.

Im Übrigen: Bei den Wahlen im Oktober geht es um Themen, welche die Zukunft der Schweiz und ihrer Bevölkerung stark beeinflussen werden: die Altersreform, die Energiewende, das Verhältnis zu Europa. Diese scheinen sich jedoch schlecht in Kategorien fassen zu lassen.