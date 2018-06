"Jeder Hirbel schreibt heutzutage ein Buch. Keinbuchschreiben ist anscheinend voll Achtziger." Fil, mit bürgerlichem Namen Philip Tägert, erläutert im Nachwort einleuchtend, weshalb auch er seine Jugenderinnerungen verfasst hat. Pullern im Stehn heißen sie, und wir können uns glücklich schätzen, dass Fil sich aufgerafft hat, seine Westberliner Kindheit um 1975 zu erzählen – jetzt auch nachhörbar als Live-Auftritt vor beständig glucksendem Kreuzberger Publikum. Dazu muss man dem Rest der Republik vielleicht doch noch einmal erklären, was den 1966 geborenen Fil in Berlin so legendär gemacht hat. Von 1997 bis Mai 2015 zeichnete er für das Stadtmagazin Zitty die Comicserie Didi & Stulle, in der zwei Beckett-Figuren vom unteren Ende der sozialen Rangskala skurrile Abenteuer bestehen und dabei absurde Weisheiten über das Dasein von sich geben. Didi & Stulle, aus den Betonburgen des Märkischen Viertels stammend, verkörperten Berlin in aller Ursprünglichkeit. Sie bewiesen alle vierzehn Tage, dass besoffenes Scheitern letztlich doch das Einzige ist, wofür es sich lohnt, im Laufe des Tages mühsam aufzustehen.

Fil stammt ebenfalls aus dem Märkischen Viertel "mit seiner augenzwinkernd irren Todesarchitektur", und dass das Scheitern früh dazugehörte, zeigt schon seine Unfähigkeit zum Fußballspiel. Der ganze Alltag ist randvoll mit heiteren Niederlagen, insofern eine typische Kindheit. Trost spenden die üblichen Helden: "Die Supermann-Geschichte faszinierte mich. Vor den anderen spielt er den kompletten Deppen, aber heimlich hat er unglaubliche Fähigkeiten. War das nicht exakt mein Leben? Nur ohne die Fähigkeiten?" Allmählich erwacht das Geschlechtsleben angesichts der kurvigen Gestalt der kaugummikauenden Mitschülerin namens Jenny Gesundbrunnen – Fil hat die Namen nur unzureichend verfremdet, wie er seinem Publikum gesteht. In ihrem Zettel mit der Frage "Willst Du mit mir gehen?", hinter der man "Ja", "Nein" oder "Vielleicht" ankreuzen kann, offenbart sich die unauflösliche Tragik der Multioptionsgesellschaft. Und benjaminesk ist Fils Erinnerungsbild von der "Drahthaarbürste hinten in der knallharten Jeans" besagter Jenny – ein Gerät, das zum Fetisch, aber auch zur Waffe taugt, wenn sie im Gesicht pickliger Jungen landet. Überhaupt ändert sich vieles an der Schule während der Pubertät: "Es gab keinen Tag ohne Tage."

Fil ironisiert als saukomischer Vorleser die längst vergangene Jugend, kopiert den kindlich-pubertären Mackerton und versetzt sich in die Gedankenwelt des Jugendlichen, dem es stets darum geht, "sein Image zu entdeppen". Irgendwann wird er Punk, indem er sich auf dem Schulhof zu den Punks stellt und ihren Gesprächen lauscht: "Samstag spielen X-Toc Plasmapläst im K.Z.36 zusammen mit Festnetz und Schleim 8-15."

Vieles passiert noch in diesem akustischen Bildungsroman aus dem selig entschlafenen West-Berlin, wir blenden uns an dieser Stelle jedoch aus mit Fils typischem Fazit: "Arschgut. Astrein."