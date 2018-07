Outdoor boomt. Da will ein neues Magazin (Walden) helfen – sowie ein Ausrüstungsmarkt, auf dem man sich mit wetterfester Ultralightkleidung, Designer-Axt, Mikrokocher und Astronautennahrung wappnen kann. Der Mensch will ja überleben. Auch drei neue Bücher nehmen sich des Themas an. Das Überlebenshandbuch behandelt die Basics des ambitionierten Pfadfinderlebens: Feuer und Knoten machen, Fische fangen, Solardusche bauen, Orientieren an Sternen, Mond und Zifferblatt. Das Buch ist für Jugendliche konzipiert und so interessant, dass man wieder 14 sein möchte. Nach der Lektüre der Reisekatastrophen hingegen will man sich am liebsten im Büro verschanzen: Der Band weiht in die Gefahren von Vulkanausbrüchen und Sandstürmen ein und informiert über sachgerechtes Verhalten. Zu finden sind auch abseitige Situationen (Wie stoppt man einen führerlosen Zug?) und gute Alltagstipps: Wertsachen in einer Windeltasche deponieren – die wird selten geklaut. Der wohl erfahrenste Autor schließlich ist der Verfasser des mächtigen Survival Guide: John Wiseman war 26 Jahre lang Berufssoldat in einer Eliteeinheit der British Army und hat viel erlebt – Amputationen im Nirgendwo, Himalaya-Schneestürme, Erdbeben. Das reich bebilderte Werk ist detailpralles Abenteuerbuch, Inspirationsquelle und Abschreckungskompendium zugleich – und hat ganze 400 Seiten. Wissen wiegt schwer.