DIE ZEIT: Herr Goebel, in diesem Jahr kommen voraussichtlich 800.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Wie vielen können Sie eine Arbeit anbieten?

Wolfgang Goebel: Wir stellen bei McDonald’s pro Jahr durchschnittlich 20.000 Mitarbeiter neu ein, in der Systemgastronomie werden insgesamt in etwa noch einmal so viele Mitarbeiter benötigt.

ZEIT: Experten fürchten, dass sich Flüchtlinge nicht so einfach in den Arbeitsmarkt integrieren lassen, weil sie nicht arbeiten können oder wollen.

Goebel: Das kann ich für mein Unternehmen nicht bestätigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Flüchtlinge dem Staat nicht auf der Tasche liegen wollen. Sie wollen einen Beitrag leisten, ein Teil der Gesellschaft sein, die sie aufgenommen hat.

ZEIT: Und wenn dafür die Sprachkenntnisse nicht ausreichen?

Goebel: Dann muss man eben die Schulungen anpassen. Viele Unternehmen in unserer Branche haben gute Erfahrungen mit Pictogrammen gemacht. Die versteht jeder. Man muss auch nicht perfekt Deutsch sprechen, um zum Beispiel in der Küche eines Schnellrestaurants zu arbeiten. Da reichen Grundkenntnisse. Wir bei McDonald’s fördern unsere Mitarbeiter aber darüber hinaus aktiv.

ZEIT: Was tun Sie da?

Goebel: Wir bieten zum Beispiel Onlinesprachkurse an. Die Mitarbeiter erhalten einen Zugangscode zu einem Sprachlernmodul im Internet – 20.000 dieser Kurse stellen wir der Bundesagentur für Arbeit kostenfrei zur Verfügung. Das kommt sehr gut an, manchmal macht da am Abend die ganze Familie mit. Sprache ist die Grundlage für den beruflichen Aufstieg.

Wolfgang Goebel seit 28 Jahren bei McDonald’s, ist Präsident des Bundesverbands der Systemgastronomie (BdS).

ZEIT: Was wird jemand, der Hamburger brät?

Goebel: Die Arbeit bei McDonald’s hat noch niemandem geschadet. Ich habe selbst in der Spülküche angefangen. Bei uns lernt man Teamfähigkeit, Kundenorientierung und Disziplin. Das sind wichtige Eigenschaften für eine Karriere. Wer sich anstrengt, der kann bei uns ein Restaurant leiten oder ins Management aufsteigen.

ZEIT: Wie kommt ein syrischer Ingenieur damit zurecht, dass er bei Ihnen hinter der Theke steht, statt Maschinen zu konstruieren?

Goebel: Unsere Mitarbeiter sind in aller Regel motiviert und engagiert. Ich weiß konkret von einem Restaurant im Südwesten des Landes, das einen Physiker aus dem Irak beschäftigt. Die Menschen sind stolz darauf, dass sie in Deutschland arbeiten können. Das ist oft wichtiger als Standesdünkel.

ZEIT: Wie viele Migranten beschäftigen Sie?

Goebel: Etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter hat keinen deutschen Pass. In unseren Restaurants arbeiten Menschen aus über 125 Nationen. Unsere Erfahrung ist: Der Arbeitsplatz ist für die Integration extrem wichtig, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen schließen Freundschaften. Wir sind Integrationsweltmeister.

ZEIT: Was bedeutet das konkret? Gibt es Richtlinien zur religiösen Zusammensetzung der Teams?

Goebel: Nein. Bei uns arbeiten im Zweifel Schiiten neben Sunniten, Iraker neben Iranern.

ZEIT: Und das geht gut?

Goebel: Ich bin seit acht Jahren Personalvorstand: Ich habe noch nie eine Beschwerde eines Mitarbeiters erhalten, die ethnische Konflikte zum Gegenstand gehabt hätte.