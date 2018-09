Viel erlebt, wenig erzählt. Platzmangel ist seit je des Autors Kummer. Kürzlich sprach ich ausführlich mit der Linken-Chefin Katja Kipping und mit Frank Richter, dem Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, über Fremdenfeindlichkeit.

Manch wichtiger Satz fand wegen Überfüllung keine Unterkunft in unserer Geschichte Warum immer Sachsen? (ZEIT Nr. 36/15). Katja Kipping sagte zum Beispiel auch: Unser Wohlstand beruht darauf, dass anderswo Menschen zu unerträglichen Bedingungen arbeiten. Und wer Waffen in alle Welt exportiert, muss mit dem Bumerang rechnen: Bürgerkriegsflüchtlingen. Die des Klimawandels werden folgen. Trotzdem gibt es für Rassismus keine Entschuldigung. Nicht die Flüchtlinge bedrohen unsere Demokratie, sondern der tiefsitzende Mangel an Menschlichkeit.

Frank Richter, fand Katja Kipping, sei eine tragische Figur. Dieser Vermittler habe sich wohl überschätzt, als er seine Landeszentrale für Pegida-Diskussionen öffnete. Ich fuhr nach Dresden und traf einen unverzagten Mann. Richter sah sich keineswegs gescheitert. Niemand könne wissen, ob das öffentliche Bürgergespräch Pegida genutzt oder geschadet habe. Im obrigkeitsfixierten, ständig CDU-regierten Sachsen begreife man schwer, dass Opposition kein lästiger Zank ist, sondern eine Notwendigkeit der Demokratie. Stattdessen gebe es eine wechselseitige Empörungskultur unversöhnlicher Gut/böse-Fronten. Und fehlgeleitete Radikalmilieus, die kein Vermittler mehr erreiche, nur noch Polizei und Staatsanwalt.

Herr Richter, hat die jüngste Zeit Ihr Menschenbild erschüttert?

Nein, sagte Richter. Der Mensch ist gut. Viele wissen bloß nicht, wie das Gute geht. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist auch ein Gebot unserer Selbstachtung.