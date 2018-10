Inhalt Seite 1 — Schöne Grüße aus Moskau Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Syrien laden riesige russische Antonow-Maschinen hochmoderne Panzer aus, Drohnen und Kampfflugzeuge fliegen am Himmel, unten bauen russische Soldaten neue Kasernen. Der Moskauer Nahost-Experte Alexei Malaschenko fühlt sich schon an den Afghanistan-Feldzug 1979 erinnert. Russlands Präsident geht ein hohes Risiko ein: Die russische Armee kann bald im syrischen Krieg feststecken. Warum macht er das?

Wladimir Putin ist kein langfristig denkender Stratege, wohl aber ein Mann der gewieften taktischen Schritte. Das hat er im Ukraine-Konflikt bewiesen, mit bitteren Folgen für die Bevölkerung. Nur den Ausgang hat er bisher nicht gefunden, denn dafür bräuchte er eine Exitstrategie. In Syrien liegt der Fall ganz ähnlich. Putin hat mit sicherem Gespür erkannt, dass jetzt der richtige Moment ist, in den Krieg einzugreifen. Wie er wieder herauskommt, ist auch hier unklar. Mehrere Motive stehen hinter der russischen Intervention.

Kampf dem islamistischen Terrorismus

Wladimir Putin war am Dienstag in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Dort rief er dazu auf, alle Mächte und alle lokalen "moderaten Kräfte" im Kampf gegen die IS-Terroristen zu vereinigen. Duschanbe ist ein guter Ort dafür. Zentralasien ist seit mehr als einem Jahrzehnt von Dschihadisten bedroht. Seit den späten neunziger Jahren bekämpft Russland separatistische und radikalislamische Gruppen im Kaukasus und in Zentralasien. Dabei unterscheidet Moskau nicht zwischen moderaten Islamisten und Dschihadisten und liegt damit ganz auf der Linie nahöstlicher säkularer Diktatoren. Dem Westen hat Putin am Dienstag vorgeworfen, den Nahen Osten durch die Tolerierung islamischer Gruppen zu destabilisieren.

Die Rede in Duschanbe war nur das Präludium zu einem größeren Auftritt. Putin will Ende September in New York vor der UN-Vollversammlung eine große Anti-Terror-Allianz vorschlagen. Die Weltmächte im UN-Sicherheitsrat und die Regionalmächte wie der Iran, die Türkei und Saudi-Arabien sollen ihre Kräfte gegen die IS-Kämpfer vereinen. "Die Terroristen strecken schon ihre Hände nach Mekka, Medina und Jerusalem aus", warnte Putin in Duschanbe. Bei dieser Allianz will sich der russische Präsident nicht einfach der von den USA geführten Luftoperation gegen die IS-Milizen anschließen. Er weiß, dass Washington die Operation ausweiten möchte. Putin will aber selbst die Richtung des Anti-Terror-Kampfes prägen.

Hilfe für Baschar al-Assad

Der syrische Diktator steht in Syrien mit dem Rücken zur Wand. Selbst der reichliche Einsatz von Nervengas und Splitterbomben gegen die Zivilbevölkerung durch seine Milizen verhindert nicht mehr, dass Assad ein immer kleineres Territorium kontrolliert. Davon profitierten zuletzt weniger die IS-Kämpfer als andere Kampfgruppen in Nordwestsyrien. Putin weiß, dass er jetzt handeln muss, um den Sturz des Regimes zu vereiteln. Dabei geht es ihm nicht zwingend um Assad als Person.

Dem Kreml nahestehende Nahostexperten behaupten, Assad sei aus Moskauer Sicht ein Übergangspräsident. Putin wolle nicht um jeden Preis das Regime erhalten. Ob sich das aber von Assad überhaupt trennen lässt, ist fraglich. Wie dem auch sei: Einen syrischen Maidan will Putin auf jeden Fall verhindern.

Das Alawitenregime ist seit Sowjetzeiten ein enger Verbündeter Moskaus, die sichere Bank im Nahen Osten. Seit den siebziger Jahren haben sich Zehntausende Russen in der Region Latakia angesiedelt, es sind viele syrisch-russische Ehen geschlossen worden, und in Tartus lagert die russische Marine. Latakia soll keinen Regimewechsel erleben. Von hier aus können die russischen Truppen – wenn nötig – überall in Syrien agieren.