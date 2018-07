Die AfD war nach ihrer Spaltung beinahe abgeschrieben, aber die Flüchtlingsdebatte nützt ihr ganz offensichtlich, jedenfalls im Osten. In dieser Woche veröffentlicht der Mitteldeutsche Rundfunk neue Wahlumfragen von Infratest Dimap für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und beim Blick auf diese Zahlen, vor allem auf diejenigen für Sachsen, zeigt sich: Das Reservoir, aus dem die Rechtspopulisten schöpfen, ist im Freistaat – ohnehin das Kernland der AfD – offensichtlich noch lange nicht erschöpft.

Sachsen: Die Parteien am rechten Rand legen zu

13 Prozent der Sachsen würden, wenn nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, ihre Stimme der AfD geben – die Werte dieser Partei steigen damit um drei Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl im August 2014. Und die NPD würde es wieder über die Fünfprozenthürde schaffen (zur Landtagswahl erreichte die NPD 4,9 Prozent und flog knapp aus dem Parlament). AfD und NPD sind in Sachsen zusammen damit derzeit stärker als die Linkspartei.

Wer diese Werte erklären will, muss sich eine andere Frage vor Augen führen, die in der MDR-Studie ebenfalls gestellt wurde. Die Frage, ob man folgender Aussage zustimme: "Es macht mir Angst, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen". 60 Prozent der Sachsen, 59 Prozent der Thüringer, 52 Prozent der Sachsen-Anhalter antworteten: Ja. Man muss wissen: Im deutschlandweiten Durchschnitt antworten so nur 38 Prozent der Bürger.

Der Umgang mit der Flüchtlingskrise erklärt womöglich auch, warum die Sachsen mit ihren Spitzenpolitikern und deren aktueller Arbeit nur mäßig zufrieden sind: Mindestens "zufrieden" mit der Staatsregierung sind nur 50 Prozent der Befragten (elf Prozentpunkte weniger als im August 2014) – zeitlich dazwischen lagen die Pegida-Demos, die Ausschreitungen von Heidenau, die unzähligen Pannen bei der Unterbringung von Asylbewerbern und lange Phasen des Schweigens, in denen Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) nicht die richtigen Worte zur Lage seines Freistaats fand.

Und so wächst auch die Kritik an Tillich selbst, der bislang einer der beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands war: Noch 60 Prozent der Sachsen äußern, sie seien mit ihm "sehr zufrieden" oder "zufrieden", er verliert 15 Prozentpunkte im Vergleich zum August 2014. Auch Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) verliert, auf wesentlich geringerem Niveau (von 36 auf 32 Prozent).

So zeigt sich erneut: Es ist die AfD, die profitieren kann von Sachsens aktueller Lage. Bundeschefin Frauke Petry, ebenfalls Vorsitzende der Landtagsfraktion ihrer Partei, gewinnt sechs Prozentpunkte hinzu; 20 Prozent der Befragten sind mit ihr jetzt "sehr zufrieden" oder "zufrieden".

Die einzig gute Nachricht für Sachsens Union, wenn man so will: Noch halten sich die Verluste für die Gesamtpartei in Grenzen. 39,4 Prozent erreichte die CDU 2014 bei der Landtagswahl, nun steht sie bei 38 Prozent. Die SPD würde bei 13 Prozent landen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre – sie würde damit im Vergleich zur Landtagswahl leicht hinzugewinnen. Auch die Grünen würden zulegen; bekämen 1,3 Prozentpunkte mehr als 2014 und stehen nun bei 7 Prozent. Verlierer sind die Linken, die von 18,9 Prozent auf 17 Prozent fallen.

Sachsen-Anhalt: Haseloff darf hoffen

Ganz kurz muss André Schröder lachen, wenn man ihn, den Chef der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag, jetzt fragt: Ob seine Partei sich das Plakate-Aufhängen, den ganzen Wahlkampf im Lichte der neuen Infratest-Umfrage nicht sparen könnte? "Na ja", sagt Schröder dann. "Wir haben noch gar nichts gewonnen."

Am 13. März 2016 wird in Sachsen-Anhalt gewählt, und bislang sah es so aus, als würde die regierende CDU ängstlich auf diesen Tag hinzittern müssen. Wie gesagt: Bislang. Die neuesten Umfragezahlen wirken nun wie eine Copy-and-Paste-Version des Sachsen-Anhalter Wahlergebnisses von 2011, und damals wurde CDU-Mann Reiner Haseloff Regierungschef. "Die Behauptung, dass es in Sachsen-Anhalt eine Wechselstimmung gebe, ist jetzt als Legende entlarvt", sagt André Schröder. Der Wunsch der SPD, in die Staatskanzlei einzuziehen? "Mit dem Wählerwunsch nicht in Deckung zu bringen!", so der CDU-Fraktionschef. Bei 34 Prozent stünde die CDU, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre (1,5 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2011). Die Linke würde bei 26 Prozent (+2,3) landen, die SPD, die derzeit an der Seite der CDU regiert, bei 21 (–0,5). Die AfD würde 5 Prozent erreichen – das ist derselbe Wert wie bei der bislang letzten MDR-Sonntagsfrage im August 2013. Sicher im Landtag sitzt sie damit nicht. Stabilisiert hat sie sich, trotz aller Querelen um die Partei im Bund.

Eine rot-rot-grüne Regierung nach Thüringer Modell wäre in Sachsen-Anhalt wie schon 2011 rechnerisch möglich – nur ist der Unterschied zum Nachbarland dieser: Die Sozialdemokraten in Magdeburg betrachten eine Koalition unter Führung der Linken viel skeptischer als ihre Kollegen in Erfurt. Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidatin und -Landeschefin Katrin Budde hat selbst angekündigt: "Ich will Ministerpräsidentin werden." Das würde jedoch nur funktionieren, wenn die SPD vor den Linken landete – um sie dann zum Juniorpartner machen zu können, wie in Brandenburg.

Aber wenn die SPD wieder schlechter abschneidet als die Linke – was die aktuellen Umfragen ja nahelegen –, dann profitiert davon die CDU. Katrin Budde ist alles andere als ein Fan von Linken-Chef Wulf Gallert, in einem Kabinett unter seiner Führung will sie auf keinen Fall Platz nehmen, das hat sie betont. Die SPD bliebe, wenn sie nur dritte Kraft würde, eher in der großen Koalition.

Buddes persönliches Problem ist, auch das belegt die MDR-Umfrage, dass zu wenige Bürger sie kennen. 90 Prozent der Sachsen-Anhalter wissen, wer Reiner Haseloff ist – aber nur 53 Prozent kennen die SPD-Spitzenkandidatin. "Daran will ich jetzt schnell arbeiten", sagt Budde. "Ein amtierender Ministerpräsident, der mit jedem Volksfestbesuch in die Zeitung kommt, hat natürlich noch mal eine ganz andere Medienpräsenz. Die Umfrageergebnisse sind für uns auch ein Signal: Jetzt muss es losgehen. Jetzt fangen wir an zu kämpfen."

Zumindest ist die SPD schon in den Schlagzeilen in diesen Tagen, auch wenn Budde darauf diesmal wohl gern verzichten würde: Jens Bullerjahn, amtierender Finanzminister, hat einen mittleren Skandal zu bewältigen. Über die Investitionsbank Sachsen-Anhalts soll Bullerjahns Ministerium, so berichtete die Magdeburger Volksstimme, 10.000 Euro an den Sender Radio SAW gezahlt haben, damit der eine Sendung über ein Investitionsprogramm produziert – inklusive Interview-Auftritt des Ministers. Für die SPD durchaus peinlich.

Thüringen: Rot-Rot-Grün wird immer stärker akzeptiert

In jenem Land, das im vergangenen Jahr die heftigsten Schlagzeilen produzierte – weil hier der erste linke Ministerpräsident überhaupt ans Ruder kam –, laufen die Dinge inzwischen am ruhigsten: 51 Prozent der Thüringer sind mit der rot-rot-grünen Regierung unter Bodo Ramelow zufrieden, man steht damit besser da als Sachsens große Koalition. Im Vergleich zur Landtagswahl 2014 hat sich, was die Zahlen betrifft, wenig getan: 35 Prozent der Bürger würden CDU wählen (2014: 33,5), 27 Prozent Linke (–1,2), 13 Prozent SPD (+0,6) und 7 Prozent Grüne (+1,3). Die AfD, die in den Umfragen der vergangenen Monate abgerutscht war, steht wieder bei 9 Prozent – ein Prozentpunkt mehr als im Juni, aber noch 1,6 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl.

CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Mike Mohring wird sich mit einer anderen Zahl auseinandersetzen müssen: Mit jenen 58 Prozent, die mit der rot-rot-grünen Landesregierung zufrieden sind. Es sind 58 Prozent der CDU-Anhänger.